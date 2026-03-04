Боевики ВСУ атаковали Брянскую область

04 марта 2026, 09:39

Богомаз: в брянском селе Сопычи при атаке дрона ВСУ ранен мирный житель

Фото: iStock/sudok1

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о нападении беспилотника ВСУ на село Сопычи в Погарском районе. В результате атаки пострадал мирный житель.