Боевики ВСУ атаковали Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о нападении беспилотника ВСУ на село Сопычи в Погарском районе. В результате атаки пострадал мирный житель.
Кроме того, поврежден жилой дом. Россиянина доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь. Местные власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивают безопасность жителей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
