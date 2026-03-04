Кадыров: новая группа добровольцев отправилась из Чечни на СВО
Новый отряд добровольцев отправился из аэропорта Грозного на СВО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
С напутствием к бойцам обратился председатель правительства республики, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов. Он подчеркнул, что сейчас на передовой решается судьба России.
До этого добровольцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под контролем инструкторов они обрели необходимые навыки для службы в спецназе «Ахмат».
Бойцы получили современную экипировку, снаряжение и все необходимое на период подготовки. Поддержку им оказал Региональный общественный фонд имени А.Х. Кадырова. В составе отряда — жители Чечни и других регионов страны, включая опытных бойцов, которые возвращаются в строй.
