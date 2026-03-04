Силы специальных операций Украины и наемники прибыли в Сумскую область
Украинское командование перебросило группы Сил специальных операций и иностранных наемников в район села Коренек, расположенного в Сумской области. Об этом сообщили источники в силовых структурах, пишет РИА Новости.
Ожидается, что прибытие специалистов повысит мотивацию солдат территориальной обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Как выучиться на оператора беспилотника, где востребованы такие специалисты и сколько они получают, читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: