Политолог Дудаков допустил разморозку части российских активов в США

15 октября 2026, 13:41

Фото: istockphoto / Professor25

США могут разморозить часть российских активов в рамках усилий по ускорению переговоров по Украине. Об этом NEWS.ru заявил политолог Малек Дудаков.





По его словам, Вашингтон уже рассматривает смягчение отдельных ограничений. В частности, США ослабили санкции в отношении дизельного топлива и обсуждают ограничения против «теневого флота». Дудаков не исключил, что следующим шагом может стать разморозка российских средств.

«Как мы видим, США продолжают обсуждать возможные варианты того, как можно было бы ускорить переговорный процесс по Украине с нами. Сейчас они действительно торопятся как-то разрешить украинский кризис. Действительно может зайти вопрос и о разморозке наших активов», — сказал Дудаков.