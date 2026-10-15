Политолог Дудаков допустил разморозку части российских активов в США
США могут разморозить часть российских активов в рамках усилий по ускорению переговоров по Украине. Об этом NEWS.ru заявил политолог Малек Дудаков.
По его словам, Вашингтон уже рассматривает смягчение отдельных ограничений. В частности, США ослабили санкции в отношении дизельного топлива и обсуждают ограничения против «теневого флота». Дудаков не исключил, что следующим шагом может стать разморозка российских средств.
«Как мы видим, США продолжают обсуждать возможные варианты того, как можно было бы ускорить переговорный процесс по Украине с нами. Сейчас они действительно торопятся как-то разрешить украинский кризис. Действительно может зайти вопрос и о разморозке наших активов», — сказал Дудаков.В США заблокировано около 7 млрд долларов (примерно 587 млрд рублей). При этом основная часть российских активов — более 200 млрд долларов (около 16,79 трлн рублей) — заморожена в Европе, отметил политолог.
По мнению Дудакова, дальнейшая судьба этих средств во многом зависит от позиции европейских стран. Он считает, что власти ЕС не заинтересованы отказываться от замороженных активов, которые могут рассматривать как источник финансирования Украины и её восстановления после завершения конфликта.