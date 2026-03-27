Яйцеклетка за биткоины, муж в шоке и 7,8 миллиарда: последняя тайна владельца OnlyFans, которого связали с Наташей Королёвой
В возрасте 43 лет после продолжительного противостояния онкологическому заболеванию скончался Леонид Радвинский — бизнесмен, стоявший у руля платформы OnlyFans. В российских медиа его имя оказалось на слуху в первую очередь из-за предполагаемой связи с Наташей Королевой: как утверждается, около пяти лет назад певица передала ему собственную яйцеклетку, руководствуясь исключительно дружескими мотивами. Но теперь, после смерти миллиардера, вопрос о судьбе рождённой от суррогатной матери девочки и многомиллиардного наследства остаётся открытым: получит ли ребёнок что-то от предполагаемого отца, расскажет «Радио 1».
Резонансная история, всплывшая в эфире ТВИмя предпринимателя всколыхнуло отечественную прессу несколько лет назад после громкого заявления Наташи Королёвой. В 2021 году в передаче «Секрет на миллион» артистка раскрыла, что воспитывает двухлетнюю дочь, появившуюся на свет благодаря суррогатной матери и донорскому биоматериалу самой певицы.
Как выяснилось, Королёва безвозмездно поделилась своим биоматериалом с давним приятелем, который на протяжении долгого времени мечтал обрести отцовство. В ответ друг презентовал ей 50 биткоинов — по курсу тех лет сумма составляла около 175 млн рублей.
«Я попросила не дарить мне никаких драгоценностей. А он айтишник, поэтому и презентовал мне криптовалюту», — объясняла тогда певица.Сергей Глушко, более известный как Тарзан и официально считающийся мужем Королёвой, узнал о донации яйцеклетки своей супруги только из выпуска «Секрета на миллион». Очевидцы рассказывали, что, находясь в студии, артист едва сдерживал нахлынувшие эмоции.
Сразу после выхода программы многие СМИ со ссылкой на собственные источники назвали возможным отцом ребёнка именно Леонида Радвинского. В «ФедералПресс» подчёркивали: кандидат в отцы должен был иметь внушительный капитал, проживать в США и обладать бизнесом в IT-сфере — все эти параметры идеально соответствовали Радвинскому. Сам владелец OnlyFans никогда не высказывался на эту тему, неизменно придерживаясь крайне закрытого образа жизни.
Кем же был Леонид РадвинскийУроженец Одессы Радвинский ещё в детстве переехал с семьёй в Чикаго, где впоследствии получил диплом экономиста. Ещё во время учёбы, в конце 90-х, он запустил первый бизнес — компанию Cybertania. Проект специализировался на продаже реферальных ссылок и паролей к разным сайтам (включая контент для взрослых) и приносил создателю многомиллионные доходы.
В 2004-м бизнесмен создал одну из первых успешных вебкам-площадок — MyFreeCams, задолго до появления OnlyFans заложив фундамент для будущей трансформации индустрии развлечений для взрослых. В 2018-м он выкупил OnlyFans у британской семьи Стокли (отца и сына), которые запустили сервис двумя годами ранее, вложив в него всего 12,5 тысячи долларов.
С приходом Радвинского малоизвестный стартап превратился в гиганта: к 2023-му число пользователей превысило 300 миллионов, а годовая выручка исчислялась десятками миллиардов долларов. На момент смерти Forbes оценивал состояние предпринимателя более чем в 7,8 миллиарда долларов. С 2021 по 2025 год он вывел в виде дивидендов около 1,8 миллиарда долларов. Последние годы Радвинский проживал во Флориде в кругу семьи. Имя его супруги и данные о детях публике не известны.
Что сейчас с ребёнком КоролёвойСама исполнительница не раз подчёркивала: никаких прав на девочку у неё нет — был оформлен официальный отказ, и малышка живёт с отцом в Соединённых Штатах. По условиям договорённости ребёнок узнает правду о своём появлении на свет лишь в 16-летнем возрасте.
Мать Наташи Королёвой — Людмила Порывай — уже долгие годы живёт в Майами (Флорида). Именно в этот регион, как рассказывала певица, перебрался и предполагаемый биологический отец девочки. После кончины Радвинского нерешённым остаётся вопрос о том, как сложится судьба возможной дочери Королёвой и какая участь ждёт унаследованное им состояние.
Мать, зять и цена политических разногласийПока наследники Радвинского разбираются с юридическими тонкостями, сама Королёва оказалась в ещё более сложной семейной коллизии. Её мать Людмила Порывай, находится в жёстком конфликте с мужем певицы Тарзаном.
В августе 2022 года Порывай попала на видео во время митинга в Майами: женщина держала украинский флаг и участвовала в концерте Ирины Билык, где громко выкрикивала националистические лозунги. Когда свекровь Тарзана поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечо и спросила: «Моя дорогая, ваш зять оказался ничтожеством?».
Порывай, не защищая мужа дочери, громко рассмеялась — этим она дала понять, что согласна с оценкой. Видео разошлось по интернету. Супруг Королёвой, открыто поддерживающий действия российской армии, не скрыл разочарования в тёще. Вскоре после инцидента они отписались друг от друга в соцсетях — очевидный признак глубокого семейного раскола.
Порывай, в отличие от дочери, может позволить себе открытую прокиевскую позицию без оглядки на последствия. По информации СМИ, она владеет в Майами несколькими объектами недвижимости, сдаваемыми в аренду. Одна из квартир занимает 630 квадратных метров.
Кроме арендных поступлений, Людмила получает ежемесячную пенсию в 600 долларов и находится под надёжной опорой мужа — бизнесмена Игоря Эльперина. Её дочь, напротив, вынуждена постоянно лавировать между карьерой в России и отношениями с родительницей.
В 2024 году Королёва впервые пропустила день рождения матери (79 лет), ограничившись короткой публикацией в соцсетях. Подписчики восприняли это как демонстративный шаг, подтверждающий давний разлад между родственницами. Попытки певицы сохранить нейтралитет не раз оборачивались неудачей.
После начала боевых действий она столкнулась с жёсткой критикой со стороны патриотически настроенной аудитории, требовавшей чёткого самоопределения. Пытаясь смягчить отношение украинской публики, Королёва обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на родину, чтобы попрощаться с бабушкой. Ответа не последовало, что только усугубило положение артистки.
«Будьте мудрее и берегите близких, даже если ваши взгляды расходятся», — призывала подписчиков Королёва.
Однако, судя по всему, противостояние между её матерью и мужем достигло точки невозврата.
Королёва сегодня: карьера, слухи и личная жизньВ марте 2026 года Наташа Королёва продолжает оставаться в центре внимания российских СМИ. Певица активно участвует в шоу «Суперстар» на НТВ, где выступает в роли ведущей вместе с Вадимом Такменевым.
Накануне финала проекта музыкальный критик Сергей Соседов выразил недовольство системой судейства: по его словам, если участники набирают одинаковое количество баллов, победителя выбирает Королёва, что ставит её в неловкое положение перед коллегами по цеху.
«Нельзя Королёву подставлять», — заявил Соседов.В последнее время поклонники обратили внимание на перемены в певице. Наташа сменила эффектные платья на спортивную одежду, увлеклась гонг-медитациями и духовными практиками. В личной жизни певицы произошло радостное событие: её сын Архип (24 года) женат, и в феврале 2026 года Королёва впервые публично высказалась о невестке Мелиссе, назвав её «рукастой, мудрой для своих лет» и «очень добрым человеком». Певица призналась, что рада появлению избранницы в жизни сына.