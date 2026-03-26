«Эталон красоты»: фанаты восхитились образом Водонаевой в Беверли-Хиллз
Алёна Водонаева поделилась снимками новой фотосессии, сделанной в Беверли-Хиллз, и вызвала бурную реакцию поклонников.
На фотографиях звезда позирует в элегантном тёмном платье с открытыми плечами и акцентом на декольте, дополнив образ классическими туфлями на шпильках. Водонаева выбрала естественный стиль — распущенные волосы без сложной укладки подчеркнули её внешний вид.
Многие подписчики отметили, что в этом образе она напоминает легендарную супермодель Синди Кроуфорд, особенно в стиле 90-х. В комментариях пользователи не скупились на комплименты: Водонаеву называли «эталоном красоты», «сногсшибательной» и «восхитительной», отмечая её эффектный внешний вид и уверенную подачу.
