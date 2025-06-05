«За бабки продала Родину»: концерт с украинским артистом, переезд в Израиль, поддержка критиков РФ — тайны жизни Елены Воробей
Елена Воробей, известная российская артистка и юмористка, в последнее время активно заявляет о своей позиции за мир во всем мире. Однако многие заметили, что такая активность проявилась только недавно, что вызывает вопросы у ее подписчиков и поклонников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Социальные сети и черный квадратВ феврале 2022 года, по примеру некоторых коллег, Воробей опубликовала черный квадрат в запрещенной соцсети с призывом остановить кровопролитие. Однако в комментариях подписчики напомнили ей, что на протяжении восьми лет она не поднимала голос против бомбежек Донбасса и разрушений памятников советским воинам.
Поездка в Израиль: работа или отдых?После публикации черного квадрата Воробей неожиданно отправилась в Израиль. Как она сама заявила, цель поездки — работа, а не отдых. Однако некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом попытку оправдаться после скандала из-за концерта с украинским артистом в Германии.
«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я, якобы, планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвященном международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», — заявила Воробей.
День Победы: скорбь или праздник?В День Победы Воробей поздравила всех с праздником, однако ее слова вызвали неоднозначную реакцию. Артистка отметила, что считает этот день днем скорби, что также не осталось незамеченным подписчиками. Они напомнили ей о противоречивых высказываниях и поступках.
«Дала эмоцию, включила актера. Не верим! Призналась бы, что тупо проплатили за «честную позицию». За бабки продала Родину и слезу тут вышибает. Еще и бабулей прикрывается. Стыд и позор!», — указала подписчица.
В своих постах Воробей часто упоминает свою бабушку, которая пережила войну. Однако некоторые подписчики сомневаются в искренности ее эмоций.
Историческая справка: Брест и его принадлежностьВ этом году Елена Воробей делилась воспоминаниями о школьных экскурсиях к Брестской крепости, где она возлагала цветы в память о том, что эта крепость стала первой преградой для фашистов на пути к Москве. Однако один из подписчиков с израильским флагом на аватарке напомнил ей, что Брест когда-то входил в состав Польши, добавив, что сейчас на Украине происходит нечто подобное. Воробей не стала возражать и подтвердила это знание.
Тем не менее, если речь идет о корнях вопроса, стоит задуматься, кому изначально принадлежал Брест. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» в 1019 году под названием Берестье. В XII веке он входил в состав Туровского, а затем Галицко-Волынского и Владимирско-Волынского княжеств.
Однако для сторонников прозападной идеологии это не имеет значения — они предпочитают создавать свою собственную альтернативную версию истории. Видимо, Воробей тоже относится к их числу, ведь 9 мая она скорбит так же, как и Европа, которая 79 лет назад потерпела поражение в тот день.