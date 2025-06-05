05 июня 2025, 12:23

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Елена Воробей, известная российская артистка и юмористка, в последнее время активно заявляет о своей позиции за мир во всем мире. Однако многие заметили, что такая активность проявилась только недавно, что вызывает вопросы у ее подписчиков и поклонников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Социальные сети и черный квадрат Поездка в Израиль: работа или отдых? День Победы: скорбь или праздник? Историческая справка: Брест и его принадлежность Проблема с комментариями

Социальные сети и черный квадрат

Поездка в Израиль: работа или отдых?

«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я, якобы, планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвященном международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять ближе. Полтора года назад я гастролировала в Израиле», — заявила Воробей.

День Победы: скорбь или праздник?

«Дала эмоцию, включила актера. Не верим! Призналась бы, что тупо проплатили за «честную позицию». За бабки продала Родину и слезу тут вышибает. Еще и бабулей прикрывается. Стыд и позор!», — указала подписчица.

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina



Историческая справка: Брест и его принадлежность

Проблема с комментариями