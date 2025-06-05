«Многие мужчины стукнули бы кулаком, но не Юра»: Елена Летучая рассказала о семейной жизни

05 июня 2025, 11:16

Летучая рассказала, как муж возил её в больницу зашивать подбородок

Елена Летучая и Юрий Анашенков (фото: Instagram* @elenapegas)

Елена Летучая в интервью журналу HELLO! рассказала, как муж возил её в больницу зашивать подбородок.





Телеведущая рассказала о браке с Юрием Анашенковым, который также является её телохранителем. Из-за работы в программе «Ревизорро» Летучая нередко получала угрозы и испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, она падала в обморок и разбивала лицо о кафель. Всегда на помощь ей приходил супруг, который поддерживал и возил в больницу.





«Я постоянно падала в обморок и расшибала лицо о кафель, он молча возил меня в больницу, где мне зашивали подбородок. Потом я говорила: "Надо снимать новый сезон". Многие мужчины стукнули бы кулаком по столу: "Хватит!", но не Юра. Ещё до свадьбы он сказал: "Я никогда не буду тебя ограничивать: хочешь работать – работай. Даже если мне придётся возить тебя в кресле-каталке по поселку"», – поделилась Летучая.