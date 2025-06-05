Валерия и Иосиф Пригожин отмечают годовщину свадьбы
Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год со дня свадьбы
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 21 год со дня свадьбы. Об этом пишет издание Super.
Супруги в своих соцсетях поделились трогательным роликом, в котором перевоплотились в жениха и невесту.
«Нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа. Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надёжный, сильный, смешной – его нельзя не любить.<…> И пусть порой не всё бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю», – подписала пост артистка.
Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин поженились 5 июня 2004 года. Для певицы брак с продюсером третьим. Пригожин принял троих детей возлюбленной от других браков и воспитал их как своих. В 2007 году пара обвенчалась в церкви.