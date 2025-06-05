Валерия и Иосиф Пригожин отмечают годовщину свадьбы

Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год со дня свадьбы
Иосиф Пригожин и Валерия (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 21 год со дня свадьбы. Об этом пишет издание Super.



Супруги в своих соцсетях поделились трогательным роликом, в котором перевоплотились в жениха и невесту.

«Нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа. Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надёжный, сильный, смешной – его нельзя не любить.<…> И пусть порой не всё бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю», – подписала пост артистка.

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин поженились 5 июня 2004 года. Для певицы брак с продюсером третьим. Пригожин принял троих детей возлюбленной от других браков и воспитал их как своих. В 2007 году пара обвенчалась в церкви.
Анастасия Чинкова

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