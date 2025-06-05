Валерия и Иосиф Пригожин отмечают годовщину свадьбы

05 июня 2025, 10:45

Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год со дня свадьбы

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 21 год со дня свадьбы. Об этом пишет издание Super.





Супруги в своих соцсетях поделились трогательным роликом, в котором перевоплотились в жениха и невесту.





«Нисколько не сомневаюсь в чувствах мужа. Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надёжный, сильный, смешной – его нельзя не любить.<…> И пусть порой не всё бывает гладко, важно одно: мы есть друг у друга. Люблю», – подписала пост артистка.

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