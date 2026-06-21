Зачистка Красного Лимана и срыв планов ВСУ в Константиновке: последние новости СВО на 21 июня
Российские военнослужащие продолжают системную работу на нескольких направлениях спецоперации. Расчеты БПЛА и артиллерии ежедневно выявляют и поражают укрытия и технику ВСУ. О ключевых эпизодах минувших суток расскажет «Радио 1».
Уничтожение роботизированных комплексов в Красном ЛиманеШтурмовые отряды 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают зачистку Красного Лимана от разрозненных подразделений ВСУ. Операторы БПЛА срывают попытки противника подвезти боеприпасы и материальные средства к окраинам города.
На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов, уничтоживших пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ. Применение дронов-камикадзе нарушает ротацию, логистику и контратаки противника, не позволяя ему закрепиться на позициях.
Срыв доставки подкрепления в КонстантиновкуРасчеты БПЛА 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск контролируют основные маршруты снабжения противника. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе разведки операторы выявили автомобиль ВСУ, двигавшийся в сторону Константиновки.
По машине нанесли удар, тем самым не допустив переброску боевиков на этот участок фронта. Срыв доставки подкреплений снижает устойчивость обороны ВСУ и способствует дальнейшему продвижению российских военных на этом направлении.
Охота «северян» на «Бабу Ягу» под СумамиВ зоне ответственности группировки «Север» расчеты БпС своевременно вскрыли и поразили разведывательные и тяжелые дроны типов «Лелека-100», «Домаха» и «Баба Яга». Эти беспилотники использовались украинскими формированиями для корректировки огня, минирования местности и доставки боеприпасов.
Некоторые цели были нейтрализованы дронами-перехватчиками типа «Рой». Ликвидация БПЛА позволила сорвать планы ВСУ по нанесению ударов по российским позициям и нарушила их ударную деятельность на Сумском и других направлениях.
Борьба с беспилотниками на Днепропетровском направленииВоеннослужащие отдельного батальона БПЛА 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» ведут круглосуточную борьбу с вражескими БПЛА на Днепропетровском направлении. Расчеты противодействия поражают тяжелые гексакоптеры, а также разведывательные и ударные беспилотники самолетного типа.
Операторы поднимают специальные дроны-перехватчики в воздух, наводят их на цель и поражают вражеский БПЛА подрывом. Систематическая работа лишает ВСУ преимущества в воздушной разведке и снижает угрозу ударов с воздуха по российским позициям.
Ликвидация пункта управления БПЛА под ДобропольемРасчеты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской армии группировки «Центр» продолжают ежедневно отрабатывать по технике и живой силе противника на Добропольском направлении. В ходе разведывательного вылета был выявлен потенциальный объект ВСУ. После подтверждения цели координаты передали расчетам ударных дронов.
Операторы серией точных попаданий уничтожили сеть антенн-ретрансляторов и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, отметили в МО РФ.
Удар по опорным пунктам ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области расчет БПЛА группировки «Восток» обнаружил опорные пункты противника, оборудованные в лесополосах. Координаты целей передали экипажам самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».
Артиллеристы нанесли огневое поражение, уничтожив блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ. Их ликвидация лишила противника защищенных позиций и поддержала продвижение штурмовиков.