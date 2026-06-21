Дроны ВС РФ испепелили более 50 складов ВСУ под Харьковом
Офицер Карта: дроны «Севера» ликвидировали свыше 50 складов ВСУ под Харьковом
Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 50 целей в Харьковской области. Об этом заявил офицер с позывным Карта.
По его словам, которые приводит РИА Новости, под удар попали полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта.
«Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области», — сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.Воздушная разведка круглосуточно контролирует маршруты снабжения, а автотранспорт и роботизированные тележки противника уничтожаются сразу после обнаружения. Кроме того, российские расчеты применяют системы-отсекатели для перехвата грузов, которые тяжелые дроны типа «Баба Яга» пытаются сбросить на линию фронта.
Офицер подчеркнул, что ежедневная ликвидация десятков таких логистических объектов лишает противника необходимого обеспечения и серьезно подрывает его оборонные возможности.