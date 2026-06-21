Дроны ВС РФ испепелили более 50 складов ВСУ под Харьковом

21 июня 2026, 08:55

Офицер Карта: дроны «Севера» ликвидировали свыше 50 складов ВСУ под Харьковом

Фото: iStock/vadimrysev

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали более 50 целей в Харьковской области. Об этом заявил офицер с позывным Карта.





По его словам, которые приводит РИА Новости, под удар попали полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта.

«Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области», — сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.