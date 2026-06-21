Украинский военнопленный расплакался от поступка российских военных
Пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал, как расплакался от поступка российских военных. Его слова приводит РИА Новости.
После сдачи в плен мужчине оказали первую медицинскую помощь и накормили. Увидев хлеб, он не смог сдержать слез, потому что на позициях украинским военным, как он утверждает, не давали ни еды, ни воды.
Агентство отмечает, что сообщения о нехватке продовольствия среди бойцов ВСУ на передовой ранее неоднократно появлялись в публичном пространстве. Их жалобы фиксировались в радиоперехватах и звучали в рассказах пленных.
Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подтверждала, что проблема голода на позициях носит системный характер.
Ранее военнослужащий 42-й бригады ВСУ Иван Савич, взятый ВС РФ в плен под Красноармейском (украинское название — Покровск), заявил, что командование отдает заведомо неисполнимые приказы.
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