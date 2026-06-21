Украинский военнопленный расплакался от поступка российских военных

21 июня 2026, 08:20

Украинский военнопленный расплакался, когда бойцы ВС РФ накормили его хлебом

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный боец 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал, как расплакался от поступка российских военных. Его слова приводит РИА Новости.