Почти 240 БПЛА сбили над Россией за ночь

21 июня 2026, 08:04

Российская ПВО сбила 239 беспилотников ВСУ ночью 21 июня

Фото: iStock/e-crow

Система ПВО перехватила 239 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России в ночь на 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.