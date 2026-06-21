Почти 240 БПЛА сбили над Россией за ночь
Система ПВО перехватила 239 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России в ночь на 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, вражеская атака отражалась в девяти регионах страны: в Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея. Украинские БПЛА также сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне губернатор Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа утром при падении обломков сбитого беспилотника пострадала девочка. По его словам, жизнь ребенка вне опасности. Ее оставят на несколько часов под наблюдением в больнице.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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