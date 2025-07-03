Зачистка Сумской области, удар по ВСУ на Днепре, операция в Торецке: последние новости СВО на 3 июля
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проявлять инициативу на ключевых направлениях, нанося значительные потери противнику и продвигаясь вперёд, несмотря на сильное сопротивление Вооружённых сил Украины. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска провели точечный удар, уничтожив пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра. В ответ противник повредил мобильные вышки связи в населённых пунктах Раздольное и Чернянка, что привело к ранениям среди гражданского населения. Эти действия ВСУ указывают на попытки компенсировать утраты в военной инфраструктуре за счёт гражданских объектов.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ВС РФ близки к завершению операций по зачистке северной части Каменского. Успехи также отмечены в районе Малиновки, где штурмовые группы методично вытесняют противника. Российские войска продвигаются вдоль русла реки Янчур в сторону Полтавки. Выход к Успеновке, по данным с мест, может значительно подорвать логистику ВСУ, отрезав их подразделения западнее Великой Новосёлки от основных сил. Западнее Торецка продолжаются ожесточённые бои за Яблоновку. Сражения, ранее сосредоточенные в центре села, сместились к восточной окраине, что свидетельствует о снижении обороны ВСУ.
Боевые действия продолжаются в районе Александро-Калиново, где российские войска активно ведут операции. Севернее Торецка наблюдается продвижение ВС РФ вблизи шахты имени Матроны Московской. С южных окраин Белой Горы российские подразделения из Дылеевки оказывают давление на позиции противника.
Часовоярское направлениеНа территории Часова Яра инициатива полностью перешла к российским силам. По оперативной информации, микрорайон Шевченко находится под контролем российских войск, которые продвигаются к Николаевке. Этот населённый пункт представляет собой важный логистический узел для ВСУ, и его потеря может значительно усложнить ситуацию для украинских сил в регионе.
Северское направлениеСитуация на Северском направлении остаётся стабильной, без заметных изменений. На Краснолиманском участке ВСУ перешли в оборону после того, как российские войска вытеснили противника из Редкодуба. Также отмечены тактические успехи в районах Карповки и Липового. В Торском российские штурмовики атакуют позиции ВСУ на северной и восточной окраинах села, постепенно сужая зону контроля противника.
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Сумское направлениеНа Сумском направлении российские войска продолжают операции по очистке территории. В Юнаковке десантники ВС РФ активно действуют, несмотря на контратаки со стороны ВСУ, направленные на сдерживание продвижения. В районе курского села Горналь были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытавшиеся пересечь границу. Кроме того, ВКС РФ нанесли авиаудар по скоплениям противника в районе Тёткино.
Покровское направлениеНа Покровском фронте боевые действия сосредоточены вдоль границы с Днепропетровской областью. Прорывов линии фронта пока не зафиксировано, однако российские войска проводят масштабную зачистку территории от Орехово до Алексеевки, включая Зелёный Кут и Новоукраинку.
В районе Муравки идут ожесточённые бои, где украинские силы оказывают серьёзное сопротивление. Южнее Удачного штурмовые группы ВС РФ продвигаются к западным окраинам села, стремясь перерезать дорогу на Молодецкое.
На восточном фланге развернулись интенсивные бои в Разино, Новоторецком и на восточной окраине Фёдоровки. ВСУ контратакуют в районе Миролюбовки, удерживая свои позиции в северной части села. В Новоэкономическом продолжаются динамичные встречные бои, отличающиеся высокой активностью обеих сторон.