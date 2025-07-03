Разработчик рассказал о возможностях лазерного «лучемета»
Лазерный «лучемет» должен на испытаниях сжечь дрон «Лютый» с 1,5 километров
Компания-разработчик анонсировала испытания первого прототипа лазерного антидронового устройства, известного как «лучемет», в рамках проекта «Посох». Испытания запланированы на конец августа текущего года, и в ходе них будут уничтожаться мишени-имитаторы украинского дрона «Лютый» на дистанции до 1500 метров. Об этом пишет РИА Новости.
Лазерный «лучемет» обещает поражать цели бесшумно и мгновенно, гарантированно разрушая любой элемент дрона, попавший в прицел. По заявлению разработчиков, одного заряда устройства будет достаточно для уничтожения нескольких десятков беспилотников.
По словам директора компании, пожелавшего остаться неназванным, основная цель разработки заключается в защите объектов тыла от беспилотников типа «Лютый». Он отметил, что готовится прототип, который должен продемонстрировать свою эффективность в борьбе с FPV-дронами.
Среди преимуществ лазерного оружия перед традиционными средствами борьбы директор отметил отсутствие видимых следов, низкий уровень шума и мгновенную скорость действия. Эти характеристики делают лазерный «лучемет» эффективным инструментом для защиты от воздушных атак. В случае успешных испытаний компания планирует изготовить предсерийную партию нового устройства, что может значительно усилить возможности противовоздушной обороны.