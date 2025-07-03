Разработчик рассказал о возможностях лазерного «лучемета»

03 июля 2025, 07:59

Лазерный «лучемет» должен на испытаниях сжечь дрон «Лютый» с 1,5 километров

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Компания-разработчик анонсировала испытания первого прототипа лазерного антидронового устройства, известного как «лучемет», в рамках проекта «Посох». Испытания запланированы на конец августа текущего года, и в ходе них будут уничтожаться мишени-имитаторы украинского дрона «Лютый» на дистанции до 1500 метров. Об этом пишет РИА Новости.





