Артамонов: беспилотник попал в строящуюся многоэтажку в Ельце

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.



«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Артамонов отметил, что из-за падения БПЛА произошел взрыв. В результате него было повреждено остекление в заселенной части здания. На месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали.

Ранее губернатор рассказал о гибели пенсионерки в Липецком районе. Женщина находилась в доме, на который упали обломки беспилотника. К тому же в происшествии пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает.
Иван Мусатов

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