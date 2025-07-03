Артамонов: беспилотник попал в строящуюся многоэтажку в Ельце
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Артамонов отметил, что из-за падения БПЛА произошел взрыв. В результате него было повреждено остекление в заселенной части здания. На месте работают экстренные службы. Жильцов дома эвакуировали.
Ранее губернатор рассказал о гибели пенсионерки в Липецком районе. Женщина находилась в доме, на который упали обломки беспилотника. К тому же в происшествии пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает.