26 мая 2026, 16:41

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит обратиться к французским журналистам за кадрами из Старобельска. Эти материалы помогут ему осознать: своей поддержкой Киева он финансирует терроризм.





Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» назвала «чудесной тенденцией» то, что российские конференции заставляют Запад «раскошеливаться». При этом она усомнилась, что инвестиции Макрона в Африку дойдут до страны. Западные кредиты, по её словам, приводят развивающиеся страны к кабале.



На вопрос о теракте в Старобельске Мария Владимировна сообщила, что Россия зафиксировала удар ВСУ по школе, где погибли дети. Она раскритиковала западных постпредов в ООН, которые усомнились в трагедии.

«Не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну в том, что якобы этого теракта, совершённого киевским режимом, и вовсе не было, и что ВСУ не наносили удар по школе, и что якобы в этой школе чуть ли не были какие-то военные и детей там якобы не было», — высказалась представитель МИД России.