Захарова назвала «чудесной тенденцией» желание Запада платить из-за форумов РФ
Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит обратиться к французским журналистам за кадрами из Старобельска. Эти материалы помогут ему осознать: своей поддержкой Киева он финансирует терроризм.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на первом Международном форуме в беседе с корреспондентом «Радио 1» назвала «чудесной тенденцией» то, что российские конференции заставляют Запад «раскошеливаться». При этом она усомнилась, что инвестиции Макрона в Африку дойдут до страны. Западные кредиты, по её словам, приводят развивающиеся страны к кабале.
На вопрос о теракте в Старобельске Мария Владимировна сообщила, что Россия зафиксировала удар ВСУ по школе, где погибли дети. Она раскритиковала западных постпредов в ООН, которые усомнились в трагедии.
«Не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну в том, что якобы этого теракта, совершённого киевским режимом, и вовсе не было, и что ВСУ не наносили удар по школе, и что якобы в этой школе чуть ли не были какие-то военные и детей там якобы не было», — высказалась представитель МИД России.Захарова предупредила граждан Украины и иностранные дипмиссии: российские силы нанесут системные удары по военной инфраструктуре и центрам принятия решений в Киеве.
С 26 по 29 мая в Подмосковье состоится первый Международный форум по безопасности. Организатором выступает Совбез РФ. 140 делегаций из 120 стран обсудят противодействие неоколониализму, гибридным войнам и защиту традиционных ценностей. Программа включает встречу с Сергеем Шойгу, саммиты БРИКС и Россия–Африка, 21 круглый стол и выставки Ростеха, Росатома и Роскосмоса..