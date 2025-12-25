Достижения.рф

Заключенные боевики на фронте и французы в Донбассе: последние новости СВО на 25 декабря

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Брянская область

В селе Глинищево Брянского района Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница.

Сумское направление

На Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» продолжают наступление в Андреевке и на других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. На Теткинском и Глушковском участках происходит обмен огнем.

Курское направление

В Курской области беспилотник противника ударил по гражданскому автомобилю в Беловском районе, ранен мужчина. В селе Щеголёк пострадали четыре частных дома.

Белгородская область

В Белгородской области, в городе Грайворон, произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате этого нападения был ранен водитель грузовика, который находился на месте происшествия.

Харьковское направление

На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои в районе Старицы, Лимана и Волчанских Хуторов. После потери позиций в Вильче противник сосредоточился на удержании Графского.

Константиновское направление

На Константиновском направлении наши войска активизировались с юго-запада, продвигаясь к Степановке и Берестку. Российские силы оказывают давление на город с разных сторон.

Бои у Гришино и в Запорожской области

Западнее Красноармейска (Покровска) идут бои у Гришино. Группировка войск «Восток» демонстрирует высокую эффективность. На стыке Запорожской и Днепропетровской областей ВС РФ захватили район обороны противника с небольшим населённым пунктом Заречное. Военные контролируют участок дороги между Братским и Терноватым, расширяя плацдарм на западном берегу реки Гайчур. В условиях постоянных контратак продолжаются бои за Гуляйполе.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте ситуация стабильная: идут столкновения за Приморское и Степногорск, наши силы укрепляются в направлении Лукьяновского. Противник наносит удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего несколько тысяч человек остались без света в Каменско-Днепровском округе.

Российские войска освободили Заречное в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области.

Херсонская область

В Херсонской области в Новой Каховке удар ВСУ по автомобилю привел к гибели 60-летней женщины. Множество населенных пунктов под огнем противника, наши отвечают ударами артиллерии и дронов.

Французы в Донбассе станут целью ВС России

Французские военные, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, будут рассматриваться как законная цель для Вооружённых сил России.

Украинских заключенных в Харькове принуждают идти на фронт

Пленный Роман Дубовик поделился шокирующими методами, которые применяются для набора солдат в украинской армии. Он отбывал наказание за кражу и, находясь в тюрьме, подписал контракт с Вооруженными силами Украины, а затем сдался в плен российским войскам.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА

В ночь с 24 на 25 декабря дежурные средства российской ПВО успешно отразили угрозу, перехватив 141 беспилотный летательный аппарат, направленный с территории Украины. Об этом информировало Министерство обороны России.

Из общего числа перехваченных БПЛА, 62 были зафиксированы над Брянской областью, 12 — над Тульской областью, 11 — над Калужской областью, 9 — над Московским регионом, 8 — над Республикой Адыгея, 7 — над Краснодарским краем, 6 — над Республикой Крым, 6 — над Ростовской областью, 5 — над Белгородской областью, 5 — над Воронежской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Курской областью и 1 — над Волгоградской областью.
