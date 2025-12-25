Заключенные боевики на фронте и французы в Донбассе: последние новости СВО на 25 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Брянская областьВ селе Глинищево Брянского района Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница.
Сумское направлениеНа Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» продолжают наступление в Андреевке и на других участках фронта в Сумском и Краснопольском районах. На Теткинском и Глушковском участках происходит обмен огнем.
Курское направлениеВ Курской области беспилотник противника ударил по гражданскому автомобилю в Беловском районе, ранен мужчина. В селе Щеголёк пострадали четыре частных дома.
Белгородская областьВ Белгородской области, в городе Грайворон, произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате этого нападения был ранен водитель грузовика, который находился на месте происшествия.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет ожесточенные бои в районе Старицы, Лимана и Волчанских Хуторов. После потери позиций в Вильче противник сосредоточился на удержании Графского.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении наши войска активизировались с юго-запада, продвигаясь к Степановке и Берестку. Российские силы оказывают давление на город с разных сторон.
Бои у Гришино и в Запорожской областиЗападнее Красноармейска (Покровска) идут бои у Гришино. Группировка войск «Восток» демонстрирует высокую эффективность. На стыке Запорожской и Днепропетровской областей ВС РФ захватили район обороны противника с небольшим населённым пунктом Заречное. Военные контролируют участок дороги между Братским и Терноватым, расширяя плацдарм на западном берегу реки Гайчур. В условиях постоянных контратак продолжаются бои за Гуляйполе.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте ситуация стабильная: идут столкновения за Приморское и Степногорск, наши силы укрепляются в направлении Лукьяновского. Противник наносит удары по энергетической инфраструктуре, из-за чего несколько тысяч человек остались без света в Каменско-Днепровском округе.
Российские войска освободили Заречное в Запорожской областиПодразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области.
Херсонская областьВ Херсонской области в Новой Каховке удар ВСУ по автомобилю привел к гибели 60-летней женщины. Множество населенных пунктов под огнем противника, наши отвечают ударами артиллерии и дронов.
Французы в Донбассе станут целью ВС РоссииФранцузские военные, находящиеся на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, будут рассматриваться как законная цель для Вооружённых сил России.
Украинских заключенных в Харькове принуждают идти на фронтПленный Роман Дубовик поделился шокирующими методами, которые применяются для набора солдат в украинской армии. Он отбывал наказание за кражу и, находясь в тюрьме, подписал контракт с Вооруженными силами Украины, а затем сдался в плен российским войскам.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛАВ ночь с 24 на 25 декабря дежурные средства российской ПВО успешно отразили угрозу, перехватив 141 беспилотный летательный аппарат, направленный с территории Украины. Об этом информировало Министерство обороны России.
Из общего числа перехваченных БПЛА, 62 были зафиксированы над Брянской областью, 12 — над Тульской областью, 11 — над Калужской областью, 9 — над Московским регионом, 8 — над Республикой Адыгея, 7 — над Краснодарским краем, 6 — над Республикой Крым, 6 — над Ростовской областью, 5 — над Белгородской областью, 5 — над Воронежской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Курской областью и 1 — над Волгоградской областью.