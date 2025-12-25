Украинских заключенных в Харькове принуждают идти на фронт
Пленный Роман Дубовик рассказал о шокирующих методах, которые используют для набора солдат в украинской армии. Он отбывал срок за кражу и в тюрьме подписал контракт с ВСУ, а затем сдался в плен российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.
Боевик поделился, что военные приезжали в Харьковское СИЗО, где общались с заключенными. Затем они пытались убедить людей пойти на фронт. По его словам, процесс происходил в добровольно-принудительном порядке. Сотрудники тюрьмы создавали сложные условия, чтобы заключенные быстрее соглашались на службу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: