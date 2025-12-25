Достижения.рф

Силы ПВО отразили атаки БПЛА ВСУ в шести районах Ростовской области

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ, которая велась с вечера 24 декабря по утро 25 декабря. Главной целью стали северные и восточные районы Ростовской области, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



По предварительной информации, после атаки нет жертв или пострадавших.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — отметил Слюсарь.
В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле. Работа по оценке обстановки продолжается.

Напомним, что этой ночью два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка после атаки БПЛА ВСУ. Общая площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
Мария Моисеева

