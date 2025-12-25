Силы ПВО отразили атаки БПЛА ВСУ в шести районах Ростовской области

25 декабря 2025, 06:22

Слюсарь: ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ в шести районах Ростовской области

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ, которая велась с вечера 24 декабря по утро 25 декабря. Главной целью стали северные и восточные районы Ростовской области, написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





По предварительной информации, после атаки нет жертв или пострадавших.





«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — отметил Слюсарь.