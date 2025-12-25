Операторы БПЛА сбивают дроны ВСУ в воздушных боях над Купянском
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов успешно сбивают дроны противника над Купянском. Об этом пишет РИА Новости.
Командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка с позывным «Пол» рассказал о новых тактиках в воздушных боях.
Солдаты применяют специальную конструкцию: проволоку с сеткой на конце, прикрепленную магнитом. Когда она попадает в лопасти вражеского дрона, запутывает винт, и аппарат падает на землю. Этот метод показал высокую эффективность в борьбе. На этом участке фронта противник использует аппараты Autel Robotics EVO Max 4 Т и N.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
