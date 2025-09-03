Зарплата, жильё, гарантии и льготы: какие преимущества доступны контрактникам на СВО в 2025
Видео: Минобороны РФ
Для повышения эффективности российской специальной военной операции можно заключить контракт с Министерством обороны и поддержать соотечественников в защите Родины. Государство предлагает защитникам и их семьям различные пособия и льготы, включая увеличенную единовременную выплату в 2,3 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Условия трансфера и подготовки для контрактников
Трансфер в БалашихуБудущие контрактники и их семьи могут воспользоваться удобным трансфером в Балашиху из любой точки России. Все необходимые документы оформляются на месте, что позволяет сосредоточиться на подготовке к службе, не беспокоясь о логистике.
Поддержка на местеПо прибытии в Балашиху будущие бойцы проходят медкомиссию прямо в пункте отбора. Это значительно упрощает процесс поступления на службу и позволяет быстрее приступить к подготовке.
Руководство ветеранаПодготовка контрактников осуществляется под руководством Сергея Лысюка, Героя России и ветерана спецназа. Его опыт и знания обеспечивают высокий уровень обучения и подготовки к службе, что является важным фактором для успешного выполнения боевых задач.
ЭкипировкаКаждый контрактник получает лучшую доступную экипировку, что гарантирует безопасность и комфорт во время выполнения служебных обязанностей. Это позволяет сосредоточиться на выполнении задач, не отвлекаясь на проблемы с снаряжением.
Финансовые условия службы по контрактуУчастники специальной военной операции (СВО) могут рассчитывать на определенные финансовые условия службы по контракту. Минимальные зарплаты для различных должностей составляют: 204 000 рублей для стрелка (рядового), 232 000 рублей для командира отделения (сержанта) и 242 000 рублей для заместителя командира взвода — командира отделения (сержанта).
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты. Ветераны боевых действий могут получать ежемесячную надбавку в размере 3 481 рубля. За каждый день участия в активных наступательных действиях полагается выплата в размере 8 000 рублей. Также военнослужащие получают 50 000 рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, а за захват или уничтожение вооружения или военной техники — от 50 000 рублей. В случае ранения предусмотрена разовая выплата в размере 3 миллионов рублей.
Социальные гарантииСлужба по контракту в армии России предлагает военнослужащим ряд социальных гарантий и государственных выплат, доступных всем контрактникам. Они могут рассчитывать на единовременные региональные выплаты и поддержку для себя и своих семей. Для иностранных граждан, подписавших контракт, предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства, что служит дополнительным стимулом для вступления в ряды армии. Служба в армии не ограничивается лишь выполнением заданий: она также предоставляет возможность завести настоящие дружеские связи. Боевое братство создает уникальную атмосферу поддержки и взаимопомощи среди военнослужащих. Помимо этого, контрактники имеют шанс попробовать себя в различных ролях и направлениях, что способствует их личностному росту и профессиональному развитию.
ТребованияДля заключения контракта необходимо соответствовать следующим требованиям:
- Возраст от 18 лет,
- Прохождение медицинского осмотра,
- Срок контракта: 1, 3 или 5 лет.
Другая помощьВетераны боевых действий и военнослужащие, получившие ранения или погибшие, имеют право на ряд социальных льгот и выплат. Для ветеранов боевых действий предусмотрены ежемесячные выплаты в размере от 2400 до 3000 рублей, а также 50% компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт. Им также предоставляется социальная карта для бесплатного проезда, возможность обучения на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты), отпуск в любое удобное время, скидка 50% на проезд на водном транспорте Московской области, путевка в санаторий и бесплатная газификация. Кроме того, ветераны могут получить бесплатные протезы и ортопедические изделия, а также уменьшение транспортного налога на 50% при наличии 150 л.с.
Военнослужащие, получившие ранения, могут рассчитывать на разовую выплату в размере 3 миллионов рублей, а также единовременную выплату при увольнении в размере 2,9 миллиона рублей. Дополнительно они имеют право на страховую компенсацию за ранение в диапазоне от 78 до 313 тысяч рублей, кредитные каникулы и бесплатную реабилитацию сроком на 21 день.
В случае гибели военнослужащего его семья получает дополнительные единовременные выплаты: 5 миллионов рублей по месту службы, 4,4 миллиона рублей по месту службы и 3 миллиона рублей в рамках региональной программы. Также предусмотрена страховая выплата в размере 3,1 миллиона рублей, ежемесячная компенсация до 10 тысяч рублей и пенсия по потере кормильца в размере 50% от суммы довольствия.
Инвалиды боевых действий имеют право на разовую выплату в размере 3 миллионов рублей и единовременную выплату при увольнении в размере 2 миллионов рублей. Их страховая компенсация за ранение варьируется от 800 тысяч до 2,3 миллиона рублей в зависимости от группы инвалидности. Ежемесячные компенсации составляют от 4,4 до 10 тысяч рублей, а также предусмотрены различные льготы, такие как 50% компенсация за ЖКХ, бесплатный проезд и психологическая помощь. Все эти меры направлены на поддержку военнослужащих и ветеранов, обеспечивая им достойные условия жизни и реабилитации.
КонтрактЧтобы подписать контракт на службу, мобилизованному из Подмосковья необходимо: решить, что он хочет перейти на контрактную службу; обратиться к командиру роты или замполиту; подписать контракт в отделе кадров своей воинской части; получить приказ о зачислении на контрактную службу. Это важно, так как обеспечивает ясность сроков службы, позволяет планировать будущее и предоставляет дополнительные гарантии и социальные выплаты.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.