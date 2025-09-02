В Турции сделали заявление об урегулировании на Украине

02 сентября 2025, 15:00

Эрдоган не откажется от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и не намерен отказываться от роли посредника в урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости.





По его словам, переговоры по этому направлению также ведут глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель Национального управления разведки Ибрагим Калын, что, по мнению Эрдогана, ускоряет мирный процесс.





«Мы — страна, которая благодаря прямым переговорам в Стамбуле развила и укрепила основу для диалога», — отметил он журналистам в самолете по возвращении из Китая, где участвовал в саммите ШОС.