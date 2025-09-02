В Турции сделали заявление об урегулировании на Украине
Эрдоган не откажется от посредничества в урегулировании конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и не намерен отказываться от роли посредника в урегулировании конфликта, сообщает РИА Новости.
По его словам, переговоры по этому направлению также ведут глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель Национального управления разведки Ибрагим Калын, что, по мнению Эрдогана, ускоряет мирный процесс.
«Мы — страна, которая благодаря прямым переговорам в Стамбуле развила и укрепила основу для диалога», — отметил он журналистам в самолете по возвращении из Китая, где участвовал в саммите ШОС.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара уже добилась конкретных результатов, в частности по «зерновому коридору» и обменам пленными между РФ и Украиной, и пообещал продолжать вносить вклад в мирное урегулирование.
Ранее посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара рассматривает возможность направления своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности; по его словам, Турция входит в число примерно десяти стран, потенциально готовых направить свои вооруженные силы.