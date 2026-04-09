Заявление Зеленского о перемирии, наступление ВС РФ и массированная атака дронов: последние новости СВО на 9 апреля
Боевые действия на ряде направлений усиливаются, ночные атаки беспилотников затрагивают сразу несколько регионов России, а на международной арене звучат заявления о переговорах и возможном перемирии. Одновременно появляются сообщения о крупных денежных задержаниях и новых потерях среди иностранных наёмников ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Курское приграничье: продвижение и оставление позиций противником
ВС РФ заявляют о расширении буферной зоны вблизи Курской области и активных действиях на сопредельных территориях. По имеющимся данным, в районах приграничья и Сумской области уничтожено более 130 украинских военных, а также техника, включая бронемашину «Козак», пикапы, квадроциклы, склады и пункты управления беспилотниками.
Отмечается, что южнее села Сопычь российские подразделения продвинулись, оттеснив силы противника от границы и выйдя к урочищу Дельницы. В районе Новодмитровки подразделения 119-й бригады территориальной обороны ВСУ оставили позиции, при этом сообщается, что «сбежало больше 30 человек». Продвижение ВС РФ фиксируется и в Сумском районе.
Ситуация в Донбассе: горят М113 и Leopard
Наступательные действия в Донецкой Народной Республике усиливаются. В районе Константиновки российские штурмовые группы продолжают теснить противника. Сообщается, что накануне туда якобы прибыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
На краснолиманском направлении группировка «Запад» ведёт штурмовые действия. По имеющейся информации, уничтожены образцы западной техники, включая бронетранспортёр М113 и радиолокационную станцию AN/TPQ-50.
Также сообщается, что подразделения группировки «Центр» сократили численность ВСУ на 335 человек и уничтожили немецкий танк Leopard, а также британский зенитный ракетный комплекс Raven.
Удары по инфраструктуре БПЛА
В Харьковской области особое внимание уделяется борьбе с беспилотниками. По словам военного с позывным «Карта», с начала апреля уничтожено более 60 пунктов управления БПЛА.
В беседе с РИА Новости он отметил, что ясная погода способствует разведке: выявляются блиндажи, антенны и точки усиления сигнала. После обнаружения координаты оперативно передаются для нанесения ударов.
По его словам, приоритет отдают точкам запуска и узлам управления. Удары наносятся комплексно — с участием артиллерии и дронов, что позволяет уничтожать как технику, так и личный состав.
Дополнительно начальник расчёта БПЛА «Молния» с позывным «Седой» сообщил об уничтожении узла связи, склада оборудования и живой силы. По его словам, цель была выявлена после наблюдения за пикапом с украинскими военными, который перевозил личный состав, боеприпасы и продовольствие. Удар был нанесён после отслеживания маршрута.
Ночная атака: 69 БПЛА и удары по регионам
Система ПВО в ночь с 8 на 9 апреля отразила масштабную атаку беспилотников. Сообщается, что было перехвачено 69 дронов в период с 23:00 до 07:00.
По данным ведомства, атаки фиксировались над Краснодарским краем, Курской и Астраханской областями, а также над акваторией Азовского моря.
Отдельно отмечается отражение атаки на Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Милютинском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Краснодарский край: гибель человека и падение обломков
В Краснодарском крае атака БПЛА привела к жертве. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в посёлке Саук-Дере Крымского района обломки сбитого дрона убили мужчину, находившегося на балконе многоквартирного дома.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и заявил о готовности оказать необходимую помощь.
Также сообщается, что фрагменты беспилотников упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий и на улицах села Молдаванское.
В большинстве случаев пострадавших нет. В Молдаванском произошло возгорание на месте падения обломков, которое было оперативно ликвидировано. На местах работают специальные службы.
Жителей призвали соблюдать меры безопасности — не выходить на улицу и не подходить к окнами при объявлении опасности.
«Мы готовы отвечать зеркально»: заявления о перемирии
На фоне перемирия на Ближнем Востоке Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения боевых действий.
«Украина ещё раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договорённостей», — заявил глава киевского режима.
Он подчеркнул, что прекращение огня позволит сохранить жизни и инфраструктуру. При этом указывается, что Россия настаивает на выводе украинских вооружённых формирований с территории Донбасса.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил значимость территориального вопроса:
«На данном этапе речь идёт о спорах по поводу нескольких квадратных километров территории в том или ином направлении».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке США могут вновь подключиться к переговорам между Москвой и Киевом.
Новые захоронения наёмников из США
Появились сообщения о новых захоронениях американских наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.
В их числе:
- Кори Навроцки — ветеран морской пехоты США с 20-летним стажем, участвовавший в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Он был ликвидирован в октябре 2024 года и похоронен на Арлингтонском кладбище;
- Эрик Гигглмен — уроженец Техаса, служивший в армии США с 2013 по 2021 год. Присоединился к ВСУ в 2022 году и погиб в ноябре 2025 года в Запорожской области;
- Круз Майкл Брайан — бывший военнослужащий национальной гвардии штата Орегон, участвовавший в кампаниях в Ираке и Афганистане. Вступил в ВСУ в июне 2024 года и погиб уже через месяц.
Сообщается, что все они похоронены на территории США.