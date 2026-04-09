Киев и девять регионов Украины накрыла воздушная тревога
В Киеве и еще в ряде областей Украины утром объявили воздушную тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Сигнал почти одновременно прозвучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины зафиксировала оповещение около 9.00 по московскому времени.
