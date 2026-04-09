Офицеров бросили в «пожарные команды»: ВСУ меняют тактику на передовой
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ включило старших офицеров в «пожарные команды» и направляет их на самые тяжелые участки линии боевого соприкосновения. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, такую схему уже применяют оперативные объединения «Север», «Запад» и «Восток». Руководители на месте берут под личный контроль подразделения и пытаются быстро выровнять обстановку. Марочко добавил, что офицеров отправляют к передовой на две недели. Если напряжение не снижается, штаб проводит ротацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
