Сотрудник ТЦК выстрелил в жителя Кривого Рога
Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) открыли стрельбу в одном из жилых районов Кривого Рога. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.
По его словам, застрелили мужчину, однако подтверждение не поступало. После словесного конфликта и громкого хлопка на земле лежал человек. Рядом находилась женщина, которая устроила истерику, не давая проехать автомобилю военкомов. Видео с места событий опубликовано в Телеграм-канале «RT на русском».
В ТЦК ситуацию пока не комментировали. Украинские СМИ пишут, что во время драки пострадал отец военнообязанного, а также сотрудник центра, который получил ножевое ранение.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
