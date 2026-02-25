Сотрудник ТЦК выстрелил в жителя Кривого Рога

25 февраля 2026, 00:12

Блогер Шарий: сотрудники ТЦК стреляли в жителя Кривого Рога

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) открыли стрельбу в одном из жилых районов Кривого Рога. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.