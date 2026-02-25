Российские морпехи уничтожили бронемашину Bradley под Красноармейском

25 февраля 2026, 03:21

Фото: iStock/huettenhoelscher

Артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую бронемашину Bradley в результате боев под Красноармейском. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр» с позывным «Метис».





Технику противника удалось своевременно обнаружить благодаря оперативным сведениям, полученным от расчета операторов БПЛА. После выявления цели последовала команда на уничтожение, и артиллеристы действовали быстро и точно.



«С двух снарядов мы остановили вражескую технику, а третьим и четвертым попали уже прямиком — техника была полностью уничтожена», — поделился «Метис».