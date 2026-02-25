Украинское командование отправило новую группу в атаку
В Сумской области украинское командование решило использовать группу дезертиров и мобилизованных для штурма. Об этом пишет РИА Новости.
Источник в силовых структурах сообщил, что 225-й отдельный штурмовой полк пополнили военнослужащие, нарушившие дисциплину, а также принудительно мобилизованные. Атака произошла в районе села Андреевка. По информации собеседника агентства, боевую группу противника уничтожили с помощью комплексного огневого поражения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
