13 марта 2026, 09:42

Владимир Зеленский

Российские войска продолжают боевые действия сразу на нескольких направлениях, развивая наступление в Сумской области и на подступах к Славянску и Краматорску. На этом фоне Украина усиливает удары беспилотниками по российским регионам, а Киев договаривается о совместном производстве БПЛА с Румынией. Параллельно звучат резонансные заявления Владимира Зеленского и обсуждаются перспективы поддержки Украины со стороны США. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Сумское приграничье: «сжигают резервы» и продвигаются вперёд Битва за Славянск и Краматорск: борьба за дороги и полуохват Константиновки Масштабная атака дронов: ночь, сирены и работа ПВО «Трясутся окна»: взрывы и обломки в Краснодаре и Майкопе Потерялся и попал в плен Дроны для Киева: Румыния подключается к производству «Не человеческие существа»: резкое заявление Зеленского «Лоббисты войны» и страх потери поддержки США

Сумское приграничье: «сжигают резервы» и продвигаются вперёд

Фото: iStock/Three Spots



Битва за Славянск и Краматорск: борьба за дороги и полуохват Константиновки

«В зоне действия группировки «Юг» завершаем полуохват Константиновки. Сильно помогли удары наших ВКС ФАБами с УМПК по двум дамбам северо-восточнее и северо-западнее города, результаты которых сильно усложнили логистику ВСУ», — рассказал Павел Кукушкин.

Масштабная атака дронов: ночь, сирены и работа ПВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«Трясутся окна»: взрывы и обломки в Краснодаре и Майкопе

Потерялся и попал в плен

«Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушенка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен», — заявил морпех.

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Дроны для Киева: Румыния подключается к производству

«Мы обсудили наше военное сотрудничество, и один из подписанных документов говорит о совместном производстве беспилотников в Румынии», — заявил румынский лидер.

«Я получил гарантии о продолжении работы школ на румынском языке и обо всех других правах румынского меньшинства в соответствии с правами меньшинств, установленными международными документами», — отметил Никушор Дан.

«Не человеческие существа»: резкое заявление Зеленского

«Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация (возвращение Крыма в состав России — прим. ред.) так их всех изменила, что для меня они не партнёры, не друзья, даже не человеческие существа», — заявил он.

Владимир Зеленский

«Лоббисты войны» и страх потери поддержки США

«В этой связи "лоббисты войны" начинают формировать общественное и политическое мнение о том, что Европе предстоит поддерживать Украину самостоятельно. Это своеобразная информационная кампания. Скорее всего, обоюдная с украинским руководством», — отметил Скориков.