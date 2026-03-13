Зеленский оскорбил крымчан, Россия подвергается атаке, а Румыния будет производить дроны для Украины: последние новости СВО на 13 марта
Российские войска продолжают боевые действия сразу на нескольких направлениях, развивая наступление в Сумской области и на подступах к Славянску и Краматорску. На этом фоне Украина усиливает удары беспилотниками по российским регионам, а Киев договаривается о совместном производстве БПЛА с Румынией. Параллельно звучат резонансные заявления Владимира Зеленского и обсуждаются перспективы поддержки Украины со стороны США. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумское приграничье: «сжигают резервы» и продвигаются вперёд
Группировка «Север» ведёт бои за сумское село Сопычь, расположенное на границе с Курской областью. Киев перебросил сюда штурмовые подразделения и расчёты беспилотников из 104-й бригады территориальной обороны. По свежим силам противника отработали российские артиллеристы и операторы дронов.
Одновременно российские войска продолжают наступление на других участках Сумской области. Сообщается о продвижении в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
За сутки, по данным российских военных, украинские формирования потеряли бронеавтомобиль HMMWV, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пикапы, грузовики и квадроциклы. Также сообщается о более чем 110 уничтоженных военнослужащих противника и о пленных.
Битва за Славянск и Краматорск: борьба за дороги и полуохват Константиновки
Российская армия развивает наступление на славянско-краматорском направлении. Сообщается о боях за Красный Лиман и Святогорск. Военный корреспондент Павел Кукушкин отмечает, что контроль над Святогорском позволит перерезать трассы, ведущие из Изюма — по этой дороге снабжается Славянско-Краматорская группировка ВСУ.
Западнее Северска российские подразделения наступают в направлении Рай-Александровки. Авторы Telegram-канала «Дневник десантника» считают, что после перехода этого населённого пункта под контроль России войска получат оперативное пространство до Николаевки, за которой уже расположен Славянск.
Продолжаются бои и за Константиновку. Российские подразделения ведут столкновения непосредственно в городской черте.
«В зоне действия группировки «Юг» завершаем полуохват Константиновки. Сильно помогли удары наших ВКС ФАБами с УМПК по двум дамбам северо-восточнее и северо-западнее города, результаты которых сильно усложнили логистику ВСУ», — рассказал Павел Кукушкин.
Масштабная атака дронов: ночь, сирены и работа ПВО
Одновременно украинские беспилотники вновь атаковали российские регионы. По данным Минобороны РФ, в ночь с 12 на 13 марта силы противовоздушной обороны перехватили 176 дронов.
Массированная атака продолжалась с 23:00 четверга до 07:00 пятницы. Большая часть беспилотников — 80 — была уничтожена над Крымом. Еще 29 дронов сбили над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Ростовской областью, пять — над Курской областью.
Кроме того, по три беспилотника подавили над Ставропольским краем, по два — над Брянской областью и Чёрным морем. По одному аппарату перехватили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, а также над Татарстаном.
Ранее вечером того же дня силы ПВО также отражали атаку. В период с 20:00 до 23:00 были сбиты шесть беспилотников самолётного типа над Крымом и четыре над Курской областью. Ещё два дрона уничтожили под Белгородом и по одному — над Брянской и Калужской областями. Информации о пострадавших и серьёзных последствиях не поступало.
«Трясутся окна»: взрывы и обломки в Краснодаре и Майкопе
В ряде южных регионов жители сообщали о громких взрывах и работе систем ПВО.
По данным очевидцев, в окрестностях Майкопа слышали многочисленные хлопки и сирены тревоги. По словам местных жителей, в квартирах «трясутся окна», а во дворах срабатывали сигнализации автомобилей. По предварительной информации, система ПВО сбила около десяти воздушных целей.
В Краснодаре после атаки беспилотников на проезжей части в Юбилейном микрорайоне обнаружили обломки БПЛА. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
По его словам, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб. Власти призвали жителей не трогать обломки при обнаружении и сразу обращаться по номеру 112.
Потерялся и попал в плен
На одном из участков фронта морские пехотинцы России задержали украинского военнослужащего, который, по их словам, заблудился, доставляя припасы своим сослуживцам.
Как рассказал стрелок с позывным «Август», бойцов насторожил мужчина в камуфляже с рюкзаком, который двигался в сторону расположения российских подразделений группы «Центр». После проверки выяснилось, что он является военнослужащим ВСУ.
«Попросили снять рюкзак, проверили содержимое. Там были пауэрбанки, тушенка и другие припасы, все на украинском языке. Поняли, что этот человек не гражданский, задержали его и взяли в плен», — заявил морпех.
Дроны для Киева: Румыния подключается к производству
Владимир Зеленский посетил Румынию и встретился с президентом страны Никушором Даном. По итогам переговоров стороны подписали договор о стратегическом партнёрстве.
Одной из тем обсуждения стало военное сотрудничество, в том числе производство беспилотников.
«Мы обсудили наше военное сотрудничество, и один из подписанных документов говорит о совместном производстве беспилотников в Румынии», — заявил румынский лидер.
Кроме оборонных вопросов стороны обсуждали положение румынского меньшинства на Украине. По переписи населения 2001 года в стране проживало около 151 тысячи румын, сейчас их число, как отмечается, значительно меньше.
«Я получил гарантии о продолжении работы школ на румынском языке и обо всех других правах румынского меньшинства в соответствии с правами меньшинств, установленными международными документами», — отметил Никушор Дан.
«Не человеческие существа»: резкое заявление Зеленского
Продолжая жёсткую риторику, Владимир Зеленский в интервью Politico высказался о жителях Крыма, поддержавших воссоединение полуострова с Россией.
«Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация (возвращение Крыма в состав России — прим. ред.) так их всех изменила, что для меня они не партнёры, не друзья, даже не человеческие существа», — заявил он.
В 2014 году во время референдума о статусе Крыма и Севастополя 1 495 043 жителя полуострова поддержали возвращение в Россию.
«Лоббисты войны» и страх потери поддержки США
На этом фоне в Европе и на Украине усиливаются опасения, что Соединённые Штаты могут переключить внимание с украинского конфликта на другие направления, в частности на возможное противостояние с Ираном.
Такое мнение высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, сторонники продолжения конфликта обеспокоены позицией Вашингтона.
Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп полностью не прекратит поддержку Украины, но может сократить её.
«В этой связи "лоббисты войны" начинают формировать общественное и политическое мнение о том, что Европе предстоит поддерживать Украину самостоятельно. Это своеобразная информационная кампания. Скорее всего, обоюдная с украинским руководством», — отметил Скориков.
По его мнению, цель такой кампании — убедить общество, что Украине не нужно идти на уступки и соглашаться на мирные инициативы России, поскольку Европа якобы продолжит оказывать помощь Киеву. При этом эксперт считает подобные заявления информационной манипуляцией, не подкреплённой конкретными расчётами.