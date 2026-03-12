Достижения.рф

В Минэнерго США высказались о снятии санкций с российской нефти

Министр Райт: США не снимут санкции с российской нефти
Фото: istockphoto/ronniechua

Глава Минэнерго США Крис Райт, комментируя CNN временное разрешение на импорт российской нефти в Индию, заявил, что Вашингтон не собирается смягчать санкции в отношении России.



По его словам, речи о послаблениях не идет. Однако можно говорить о партии «нефти на воде» — уже находящейся в танкерах и ожидающей разгрузки.

Райт подчеркнул, что в итоге эти объемы выгрузят в Китае. Он назвал такие шаги «прагматичными решениями», которые, по мнению США, помогут пережить несколько недель возможного дефицита энергоресурсов на фоне конфликта с Ираном.

Ранее министр также отмечал, что США намереваются сохранять действующие экономические ограничения и продолжать санкционную политику в отношении России.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0