В Минэнерго США высказались о снятии санкций с российской нефти
Глава Минэнерго США Крис Райт, комментируя CNN временное разрешение на импорт российской нефти в Индию, заявил, что Вашингтон не собирается смягчать санкции в отношении России.
По его словам, речи о послаблениях не идет. Однако можно говорить о партии «нефти на воде» — уже находящейся в танкерах и ожидающей разгрузки.
Райт подчеркнул, что в итоге эти объемы выгрузят в Китае. Он назвал такие шаги «прагматичными решениями», которые, по мнению США, помогут пережить несколько недель возможного дефицита энергоресурсов на фоне конфликта с Ираном.
Ранее министр также отмечал, что США намереваются сохранять действующие экономические ограничения и продолжать санкционную политику в отношении России.
