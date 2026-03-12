Главком НАТО заявил о якобы угрозе со стороны России для США

12 марта 2026, 21:35

Главком НАТО Гринкевич: РФ может представлять риски после конфликта на Украине

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что после завершения конфликта на Украине «закаленная в боях» российская армия может, с точки зрения альянса, стать фактором риска.