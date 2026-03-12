Главком НАТО заявил о якобы угрозе со стороны России для США
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что после завершения конфликта на Украине «закаленная в боях» российская армия может, с точки зрения альянса, стать фактором риска.
Выступая на слушаниях в сенате США, генерал отметил, что если порядка 500 тысяч военнослужащих ВС России, получивших боевой опыт, перебросят в другие регионы, НАТО придется отслеживать такие перемещения как потенциальную угрозу и оценивать возможные последствия для безопасности стран альянса. Москва же указывает на рост активности НАТО у западных границ России.
По версии военного блока, наращивание присутствия в Европе связывается с необходимостью «сдерживания российской агрессии». Власти РФ, в свою очередь, неоднократно выражали обеспокоенность усилением сил НАТО в регионе, подчеркивая, что Россия не угрожает другим государствам, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что западные политики, по его мнению, используют тему «российской угрозы» для запугивания собственных граждан и отвлечения внимания от внутренних проблем.
