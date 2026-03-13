Жителей Майкопа разбудили мощные взрывы
В окрестностях Майкопа сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали многочисленные взрывы и сирены тревоги в разных районах города. По словам очевидцев, в квартирах «трясутся окна», а во дворах звучат сигнализации припаркованных автомобилей.
По предварительной информации, Майкоп атакуют украинские беспилотники. Как утверждает источник канала, система ПВО сбила около десяти воздушных целей.
Ранее ВСУ попытались атаковать ряд субъектов РФ. Более десятка беспилотников ликвидировали над Крымом и другими российскими регионами.
Читайте также: