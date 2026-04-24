Зеленский пытается разжалобить Запад, США жёстко оценили состояние ВСУ, а ВС РФ продолжают наступление: последние новости СВО на 24 апреля
Российские войска стремительно меняют обстановку на фронте, усиливая давление сразу на нескольких направлениях СВО. На этом фоне в рядах ВСУ всё громче звучат тревожные сигналы — от жалоб солдат до заявлений о нехватке ресурсов и провалах в обеспечении. Контраст между происходящим на передовой и внутри украинской армии становится всё заметнее, но это лишь часть общей картины происходящего в зоне боевых действиях.
Наступление ВС РФ и растущее недовольство в рядах ВСУ
Армия России вразвивает активные действия в Сумской области, формируя зону безопасности у границы. Основные бои сосредоточены вокруг Мирополья: подразделения ВС РФ уже вошли в населённый пункт, а в лесных массивах у Миропольского работают беспилотники группировки «Север», выбивая украинские войска с позиций.
Технологии всё чаще решают исход столкновений: у Малой Рыбницы зафиксирован бой, где российский дрон уничтожил украинский БПЛА-ретранслятор. Но параллельно нарастает внутреннее напряжение в ВСУ. Солдаты 21-й отдельной механизированной бригады жалуются на невыплату денег. По данным источников, раненые военные не получают положенных средств даже в госпиталях, тогда как командир роты может рассчитывать примерно на 100 тысяч гривен.
И чем активнее идут боевые действия, тем чаще подобные сигналы начинают выходить наружу — вопрос лишь в том, насколько это повлияет на устойчивость украинских войск.
Константиновка на грани
На Донецком направлении ВС РФ усиливают наступление в районах Новоалександровки и Василевки, продвигаясь также в сторону Доброполья. Движение идёт от Родинского к Шевченко вдоль балки Водяной Яр, с постепенным сжатием позиций, которые пока ещё удерживают украинские войска.
Отдельное внимание приковано к Константиновке. Украинские источники сообщают о заходе российских подразделений в город и концентрации сил в нескольких районах. При этом ВСУ испытывают острую нехватку пехоты, всё чаще делая ставку на БПЛА.
Такая тактика уже приносила ВС РФ положительный результат: малые группы заходят в город, затем накапливаются, после чего начинаются атаки сразу в разных точках. Для украинских войск это оборачивается неожиданным изменением обстановки. И если такой сценарий повторится, события в Константиновке могут развиваться куда быстрее, чем ожидается сейчас.
Также важно отметить, что за серьёзной линией укреплений Славянск-Краматорск-Константиновка у украинских войск больше нет других укреплений, и нет возможности их оперативного строительства. Единственной преградой для наступления за этими рубежами остаётся только река Днепр.
«Днепр» и ожидание новой фазы СВО
Параллельно формируется новая сила. По данным источников, завершается создание десантно-штурмовой группировки в составе «Днепра», которая может быть задействована в следующем этапе СВО. В её зоне ответственности — Херсонская область и запад Запорожья, что как раз открывает возможности для действий на правом берегу Днепра.
Одновременно Россия отражает атаки на своей территории. В Ростовской области силы ПВО уничтожили дрон. Губернатор Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале:
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожен БПЛА в городе Каменск-Шахтинский».
По предварительным данным, пострадавших нет.
Заявления Владимира Зеленского о дефиците у ВСУ
На фоне происходящего Украина сталкивается с серьёзным финансовым давлением. Евросоюз одобрил кредит в 90 миллиардов евро, который необходимо вернуть в течение двух лет. Значительная часть средств пойдёт на военные нужды.
Владимир Зеленский вновь заявил о нехватке ресурсов, особенно систем ПВО.
«Поставки американского вооружения Украине в рамках программы PURL не прекратились, но Украине не хватает ПВО», — заявил глава киевского режима.
По его словам, переговоры продолжаются, поставки идут, но дефицит сохраняется. И именно этот фактор напрямую влияет на возможности, которыми располагают украинские войска.
На этом фоне возникает всё больше вопросов: смогут ли финансовые вливания компенсировать реальные проблемы на поле боя.
Жёсткая оценка состояния ВСУ: «засунуть голову в петлю»
Ситуацию в рядах украинских войск резко оценил бывший военный армии США Станислав Крапивник. Он указал на поведение ВСУ в укреплённых районах.
«У украинской армии есть традиция — засунуть голову в петлю и не вынимать её, даже когда есть шанс. И они остаются там, пока их не отрежут и не уничтожат», — приводит его слова RT.
Речь идёт о Красном Лимане, Славянске и Краматорске — городах, где украинские войска годами строили оборону, но она стремительно рушится под натиском ВС РФ. В ближайшем будущем, последствия для узлов обороны ВСУ на этом направлении могут оказаться критическими.
Истинные мотивы наёмников ВСУ
Отдельное внимание привлекает тема иностранных бойцов. Бывший вербовщик рассказал РИА Новости, что граждане Колумбии идут в ВСУ ради денег, а не из-за идей. По его словам, их интересует исключительно личная выгода. При этом вербовщики обещают хорошие условия и выплаты, однако на практике солдаты оказываются на самых опасных участках, где идут интенсивные атаки, а семьи погибших часто не получают компенсации.
На этом фоне Колумбия присоединилась к международной конвенции против наёмничества. Президент Густаво Петро ранее назвал подобную деятельность «ограблением страны», но поток желающих отправиться в зону СВО остаётся высоким.