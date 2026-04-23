«Едят червей от голода»: ВСУ бросили своих бойцов без еды на Купянском направлении
Тысячи украинских военных на Купянском направлении едят дождевых червей из-за нехватки продовольствия. Как уточняет Telegram-канал SHOT, командование ВСУ оставило их без поддержки.
Тяжёлая ситуация затронула военных из 14-й отдельной механизированной бригады, которых прикомандировали к механизированному батальону 30-й отдельной механизированной бригады.
На текущий момент у бойцов закончилась даже вода, солдаты теряют сознание от голода. Речь идёт о тех же подразделениях, которым зимой командиры перестали направлять тёплую одежду. Ранее там замёрзли насмерть около 100 украинских военных.
Российские военнослужащие в ходе боевых действий уничтожили все наземные и воздушные средства доставки продовольствия противника. Вместо того чтобы отдать бойцам приказ об отступлении, украинское командование наладило подвоз продовольствия в собственный штаб в селе Шевченково Купянского района и полностью игнорировало передовые позиции.
