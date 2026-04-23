Политолог Михеев назвал визит принца Гарри в Киев показухой

Британия активно поддерживает Украину в конфликте с Россией, и визит в Киев принца Гарри демонстрирует это на самом высоком уровне. Такое мнение выразил британовед, политолог Дмитрий Михеев.





23 апреля с неанонсированным визитом прибыл на Украину британский принц Гарри. Цель его пребывания в Киеве пока не уточняется. Это уже третий визит принца на Украину с начала спецоперации. В последний раз он приезжал, чтобы обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных.



В разговоре с Life.ru Михеев подчеркнул, что Британия и королевская семья являются непосредственными участниками конфликта России и Украины.





«А почему приехал Гарри? Видимо, для того, чтобы продемонстрировать своё активное участие и заинтересованность. По сути, его визит — это просто показуха: мол, они тоже участвуют», — пояснил политолог.