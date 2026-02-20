Зеленский заговорил о смерти, Пентагон признал мощь ВС РФ, а украинец сменил пол* из-за мобилизации: новости СВО на 20 февраля
Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, в то время как украинская армия несёт тяжёлые потери и пытается удержать позиции любой ценой. Ночью регионы России вновь подверглись массированной атаке беспилотников, а в Европе заговорили о собственных условиях «мира». Подробности — в материале «Радио 1».
Наступление на Сумщине и в Донбассе: фронт сдвигается
Российские подразделения развивают успех вблизи Курской области и на Сумском направлении. В районе села Волфино бойцы 103-й бригады территориальной обороны ВСУ лишились своих позиций. Штурмовые группы продолжают продвигаться в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.
По данным военных источников, за сутки на этом участке противник потерял более 110 человек, БМП-1, САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, миномёт, станции РЛС и РЭБ, а также внедорожники, багги и грузовики. Бойцы группировки «Север» продвинулись на девяти участках Сумского района примерно на 300 метров, захватив пятерых военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов 21-й отдельной механизированной и 71-й аэромобильной бригад.
На Добропольском направлении, несмотря на контратаки, зона контроля расширена в районах Белицкого и Нового Донбасса. В зоне ответственности группировки «Центр» за сутки уничтожено до 350 украинских военных и 11 единиц техники.
В Донецкой Народной Республике идут бои на севере региона. Российские силы продвигаются к Красному Лиману, продолжаются сражения за Резниковку и Никифоровку. В районе Новодмитровки, к северо-западу от Константиновки, уничтожены три опорных пункта. По оценкам экспертов, вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке формируются «клещи», а снабжение постепенно блокируется.
Потери ВСУ и признание Пентагона
С начала специальной военной операции потери ВСУ превысили 1,5 миллиона человек. Только за 2025 год, по данным первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, украинская армия потеряла более 520 тысяч военнослужащих.
«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул генерал-полковник.
По его словам, в 2025 году уничтожено около 6,7 тысячи танков и бронемашин, а также свыше 12 тысяч артиллерийских систем и миномётов, включая поставленные со складов НАТО. С начала 2026 года под контроль ВС РФ перешли ещё около 900 квадратных километров и 42 населённых пункта.
Разведывательное управление Пентагона США в докладе для Конгресса признало общее превосходство российской армии практически по всем ключевым показателям. В документе подчёркивается:
«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе».
Огненная ночь: удары по заводам и военным объектам
ВС РФ продолжают наносить комбинированные удары по военным целям. В ночь на 20 февраля атаки с применением беспилотников, ракет и авиабомб пришлись по объектам в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Сообщается о поражении цехов Запорожского литейно-механического завода, входящего в структуру комбината «Запорожсталь». Военный эксперт Владимир Ераносян пояснил:
«Это предприятие по выпуску сверхпрочных легированных сталей различных марок, которые, как сами понимаете, шли на изготовление продукции военного назначения. А что такое сталь, думаю, особо пояснять не надо. Это, в том числе, и броня для танков и другой военной техники».
Ранее удар был нанесён по заводу в Лозовой, выпускающему бронекорпуса для украинских БТР.
HIMARS под Харьковом и «земля – земля» от С-400
Вблизи села Средний Бурлук уничтожена установка HIMARS, из которой, как утверждается, могли наноситься удары по Белгороду. По данным военкора Тимофея Ермакова, комплекс был поражён системой С-400 в режиме «земля – земля» — впервые зафиксированном случае такого применения.
Также сообщалось об ударах «Искандерами» по позициям РСЗО в центре Харькова. Установки и расчёты, по данным источников, ликвидированы.
Зеленский о переменах на Украине в случае его смерти
Владимир Зеленский заявил, что его возможная гибель не изменит ситуацию в стране.
«Смерть ничего не изменит для Украины, так как Украина — это не один человек, а система институтов: эта система спасает страну во время войны. Главное, конечно же, армия. Но также страна остаётся устойчивой благодаря бизнесу, энергосистеме, водоснабжению, киберзащите, банкам», — заявил глава киевского режима.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал жёстко:
«США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше “Украина”».
Боевики ВСУ мёрзнут в окопах
В Запорожской области, по данным радиоперехвата, украинские военнослужащие жалуются на обморожения и отсутствие продовольствия. На записи слышно, как один из бойцов сообщает, что у него и сослуживцев обморожены ноги, а еще они «ничего не ели и не пили». Командир ответил им пренебрежительно.
Ранее сообщалось, что в районе Купянска-Узлового до 30% личного состава выбывает из строя из-за обморожений.
Дроны над Россией и работа ПВО
Ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 149 беспилотников над регионами России. 57 — в Брянской области, 28 — над Чёрным морем, 24 — над Азовским морем, 20 — в Крыму, 17 — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области и один — в Белгородской.
Вечером 19 февраля за три часа были сбиты ещё 48 БПЛА, в том числе по 16 — над Краснодарским краем и Крымом.
В Суземке Брянской области в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что мужчина госпитализирован.
В Севастополе при падении обломков сбитого беспилотника погиб 30-летний мужчина. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку:
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА».
Налёты фиксировались и в районе Краснодара, Северского района, Сочи и посёлка Яблоновский. В аэропорту Сочи задержали около 20 рейсов.
Европа требует место за столом переговоров
Глава европейской дипломатии Кая Каллас распространяет среди стран ЕС заявление с условиями к возможному мирному соглашению. Среди требований — репарации, вывод российских войск с занятых территорий, а также из Белоруссии, Армении, Молдавии и Грузии, где, на самом деле, представителей ВС РФ нет. Кроме того, предлагается поставить международное законодательство выше национального, обеспечить свободу СМИ и провести выборы.
Документ планируют обсудить в Брюсселе 23 февраля. Включение европейских требований в договор между Москвой и Киевом может быть расценено как признание ЕС стороной конфликта.
Польша сворачивает льготы
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене специального статуса и льгот для украинских беженцев. Граждане Украины лишаются доступа к бесплатной медицине и жилищным субсидиям, за исключением раненых военнослужащих, проходящих лечение.
«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — заявил его пресс-секретарь.
Смена пола* ради уклонения от мобилизации
В Харькове мужчина сменил пол* на женский, чтобы избежать мобилизации. После получения нового паспорта с отметкой о «женском поле» он потребовал снятия с воинского учёта. Территориальный центр комплектования отказал, однако суд признал действия военкомата незаконными и обязал исключить гражданина из реестра «Оберег», поскольку женщины на Украине служат добровольно.