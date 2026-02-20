20 февраля 2026, 09:35

Фото: iStock/yalax

Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, в то время как украинская армия несёт тяжёлые потери и пытается удержать позиции любой ценой. Ночью регионы России вновь подверглись массированной атаке беспилотников, а в Европе заговорили о собственных условиях «мира». Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Наступление на Сумщине и в Донбассе: фронт сдвигается Потери ВСУ и признание Пентагона Огненная ночь: удары по заводам и военным объектам HIMARS под Харьковом и «земля – земля» от С-400 Зеленский о переменах на Украине в случае его смерти Боевики ВСУ мёрзнут в окопах Дроны над Россией и работа ПВО Европа требует место за столом переговоров Польша сворачивает льготы Смена пола* ради уклонения от мобилизации

Наступление на Сумщине и в Донбассе: фронт сдвигается

Фото: iStock/gorodenkoff

Потери ВСУ и признание Пентагона

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул генерал-полковник.

«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе».

Фото: iStock/icholakov

Огненная ночь: удары по заводам и военным объектам

«Это предприятие по выпуску сверхпрочных легированных сталей различных марок, которые, как сами понимаете, шли на изготовление продукции военного назначения. А что такое сталь, думаю, особо пояснять не надо. Это, в том числе, и броня для танков и другой военной техники».

HIMARS под Харьковом и «земля – земля» от С-400

Фото: iStock/bpawesome

Зеленский о переменах на Украине в случае его смерти

«Смерть ничего не изменит для Украины, так как Украина — это не один человек, а система институтов: эта система спасает страну во время войны. Главное, конечно же, армия. Но также страна остаётся устойчивой благодаря бизнесу, энергосистеме, водоснабжению, киберзащите, банкам», — заявил глава киевского режима.

«США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше “Украина”».

Боевики ВСУ мёрзнут в окопах

Дроны над Россией и работа ПВО

Фото: iStock/Terry Papoulias

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА».

Европа требует место за столом переговоров

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Польша сворачивает льготы

«19 февраля 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 года об отмене положений закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — заявил его пресс-секретарь.

Смена пола* ради уклонения от мобилизации