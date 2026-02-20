Военный изнасиловал трехлетнего ребенка и выбросил его в мусоропровод с пятого этажа
В Херсоне произошел шокирующий инцидент с участием военнослужащего. По информации местных пабликов и Telegram-каналов, 47-летний мужчина совершил насилие над малолетним ребенком.
Ночь на 13 февраля обернулась трагедией. Военнослужащий ВСУ находился в квартире со своей сожительницей и ее внуком. Под воздействием наркотиков он изнасиловал трехлетнего мальчика, а затем попытался скрыть следы преступления, выбросив ребенка в мусоропровод с пятого этажа.
К счастью, малыш выжил. Утром дворник обнаружил его, разбирая мусорный бак. Ребенка сразу доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Преступника ищет полиция.
