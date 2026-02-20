Военный изнасиловал трехлетнего ребенка и выбросил его в мусоропровод с пятого этажа

20 февраля 2026, 09:15

Боевик ВСУ изнасиловал ребенка и выбросил его в мусоропровод с пятого этажа

В Херсоне произошел шокирующий инцидент с участием военнослужащего. По информации местных пабликов и Telegram-каналов, 47-летний мужчина совершил насилие над малолетним ребенком.