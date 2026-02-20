Достижения.рф

Мирный житель оказался в больнице после атаки ВСУ

Богомаз: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на поселок Суземка под Брянском
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона на поселок Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, мужчина находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Также в результате атаки повреждения получили два автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Напомним, ночью силы ПВО сбили 149 вражеских беспилотников над регионами России. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой перехватили 57 БПЛА.

Лидия Пономарева

