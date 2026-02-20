Мирный житель оказался в больнице после атаки ВСУ
Богомаз: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на поселок Суземка под Брянском
Мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона на поселок Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, мужчина находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Также в результате атаки повреждения получили два автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Напомним, ночью силы ПВО сбили 149 вражеских беспилотников над регионами России. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой перехватили 57 БПЛА.
