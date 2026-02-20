Мирный житель оказался в больнице после атаки ВСУ

20 февраля 2026, 08:14

Богомаз: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на поселок Суземка под Брянском

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона на поселок Суземка Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.