В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления по указке
В Москве поймали двух молодых людей, которые пытались выполнить преступные задания по указке кураторов из-за границы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержаниях на платформе Max.
Первым арестованным стал 19-летний житель Костромы. Он поджег служебный полицейский автомобиль, облив его бензином в Кривоарбатском переулке. Пожар быстро потушили сотрудники полиции. Злоумышленник рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Она отправила ему ссылку на свои фотографии. После перехода по ней он заметил, что его личные данные начали передаваться, а отменить это действие не удалось.
Позже ему позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками силовых структур. Они утверждали, что его информация попала в руки украинских спецслужб. Под давлением он подписал соглашение о выполнении семи поручений, среди которых оказались задания по получению денег от пенсионеров и переводу их в криптовалюту. Последним поручением стал поджог полицейского автомобиля.
В то же время 17-летний подросток из Подмосковья подошел к КПП ОМВД России по Хорошевскому району с канистрой бензина. Специалисты выяснили, что он также стал жертвой аналогичной схемы. Вся информация передана следственным органам для дальнейшего разбирательства.
