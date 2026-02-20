В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления по указке

20 февраля 2026, 07:20

Фото: iStock/Yingko

В Москве поймали двух молодых людей, которые пытались выполнить преступные задания по указке кураторов из-за границы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержаниях на платформе Max.