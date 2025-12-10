Достижения.рф

«Железная кукла Владимира Путина»: поссорилась с Собчак и попала под санкции Запада. Как живет ведущая «60 минут» Ольга Скабеева?

Ольга Скабеева (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Ольга Скабеева — российская телеведущая и журналистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1», которое она делает совместно с супругом Евгением Поповым. Широкую известность она получила благодаря резкой манере ведения эфиров, жестким комментариям в адрес оппонентов и открытой поддержке спецоперации. В разные годы вокруг Скабеевой возникали громкие скандалы, включая конфликт с Ксенией Собчак. 11 декабря ей исполняется 41 год. О ее профессиональном пути и конфликтах — в материале «Радио 1».



Биография Ольги Скабеевой: детство и образование

Ольга Скабеева появилась на свет 11 декабря 1984 года в Волжском Волгоградской области. В семье будущей журналистки оба родителя были связаны со сферой строительства: отец трудился инженером-строителем, мать — архитектором. В школе Скабеева училась успешно и уже в старших классах определилась с будущей профессией.

Первый опыт работы с текстами она получила в местной газете «Неделя города», где публиковала короткие материалы и постепенно осваивала основы журналистики. Окончательно убедившись в правильности выбора, Ольга переехала в Санкт-Петербург и поступила на факультет журналистики СПбГУ. Учёбу она закончила с красным дипломом.

Начало карьеры и первые награды

Ещё во время студенчества Скабеева присоединилась к команде программы «Вести Санкт-Петербурга». После получения диплома её пригласили в федеральную редакцию ВГТРК, где она быстро заявила о себе как о репортёре.

За работу на канале журналистка неоднократно получала профессиональные награды. В 2007 году она была отмечена премией «Золотое перо» в номинации «Перспектива года», а также получила молодёжную премию правительства Санкт-Петербурга. В 2008-м Скабеева выиграла конкурс «Профессия — репортёр» в категории «Журналистское расследование».

Ольга Скабеева (фото: Instagram* / olgaskabeeva)
Переехав в столицу, Скабеева стала автором и ведущей программы «Вести.doc» на телеканале «Россия-1», совмещая расследовательскую журналистику с дискуссиями в студии. Её критика представителей российской оппозиции привела к появлению у недоброжелателей язвительного прозвища — «железная кукла Владимира Путина».

В 2018 году журналистка привлекла внимание западных СМИ после ироничного комментария об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Фразу «Трамп всё-таки наш!» телеканал CNN показал уже как серьёзное политическое заявление.

Работа на телеканале «Россия-24»

В 2019 году Скабееву пригласили вести блог #СеемДобро на YouTube-канале «России-24». Летом того же года она временно заменяла Дмитрия Киселёва в выпуске «Вестей».

Скабеева активно освещает международную повестку — ситуацию в Европе, США и на Украине — и делится комментариями в личном телеграм-канале.

В 2019 году журналистка вошла в пятёрку лучших российских репортёров по версии медиаэкспертов. При этом оказалась и в рейтинге наиболее часто подвергавшихся травле медиаперсон, куда вместе с ней включили Маргариту Симоньян.

Инцидент с Хайо Зеппельтом

В 2016 году Скабеева договорилась об интервью с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, автором громких расследований о допинге в российском спорте. Работа Зеппельта легла в основу международных докладов, которые поставили под угрозу участие российской сборной в Олимпиаде-2016.

Ольга пыталась получить у него конкретику по обвинениям, изложенным в фильмах «Тайны о допинге», однако беседа завершилась скандалом: Зеппельт выставил съёмочную группу ВГТРК из своего дома.

Ольга Скабеева и ток-шоу «60 минут»

С 12 сентября 2016 года вместе с супругом Евгением Поповым Скабеева стала вести общественно-политическое ток-шоу «60 минут». Программа быстро стала одной из наиболее дискуссионных на российском телевидении благодаря жёсткой манере подачи ведущей.

Ольга Скабеева (фото: РИА Новости / Владимир Песня)
В 2017 году Скабеева и Попов получили награду Союза журналистов России «Золотое перо России» за развитие дискуссионных площадок. Осенью они стали лауреатами премии «ТЭФИ-2017» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма».

Позже супруги стали гостями программы «Судьба человека», где поделились деталями о профессии и личной биографии.

Конфликты, критика и публичные дискуссии

Телезрители нередко критиковали манеру поведения Скабеевой — строгую, резкую, иногда конфликтную. Образ ведущей в брюках соответствовал концепции ток-шоу, но часть аудитории настаивала на более разнообразном стиле. Время от времени Скабеева следовала этим рекомендациям и появлялась в платьях.

Иногда конфликты возникали и с гостями программы. В 2020 году Алена Водонаева обвинила ведущую в пропаганде агрессии и невежества. Скабеева публично ответила на критику, продолжив полемику в соцсетях.

В 2021-м она осудила блогера Анастасию Ивлееву за ошибки в простых школьных вопросах, что также вызвало бурное обсуждение.

Репортажи о международной политике

В 2023 году Скабеева представила репортаж о КНДР, где попыталась развеять распространённые мифы об этой закрытой стране. Выпуск включал освещение визита Сергея Лаврова в Пхеньян и анализ слухов о возможном военном сотрудничестве между КНДР и Россией.

Ольга Скабеева про СВО

Журналистка открыто поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. По её словам, Россия сегодня сталкивается не только с украинскими вооружёнными силами, но и со странами НАТО.

Она утверждала, что «демилитаризация» касается уже не Украины, а всего Североатлантического альянса. После начала СВО именно эта позиция стала одной из причин внесения Скабеевой в санкционные списки западных стран.

Комментируя публикацию Politico о возможных условиях Киева для гипотетической встречи президентов России и США на Аляске, Скабеева назвала требования украинской стороны «нереалистичными». В статье перечислялись ключевые позиции Киева:
  • обсуждение территорий только после длительного режима прекращения огня;
  • репарации от России в размере от $500 млрд до $1 трлн;
  • гарантии безопасности и перспектива вступления Украины в НАТО;
  • сохранение и усиление санкций против РФ.
Журналистка охарактеризовала эти условия как «что-то за гранью фантастики».

Ольга Скабеева (фото: Instagram* / olgaskabeeva)

Скандалы с участием Скабеевой

Скабеева неоднократно становилась центром резонансных эпизодов.

Скандал с Никитой Исаевым (2018)


Один из наиболее обсуждаемых случаев произошел в 2018 году во время прямого эфира программы «60 минут». Поводом стал спор с участником дискуссии Никитой Исаевым, который провел параллель между коммунизмом и фашизмом.

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала Скабеева.

Конфликт с соведущей (2021)


В 2021 году внимание общественности привлекло появившееся в интернете видео, на котором Скабеева делает замечание своей соведущей за некорректную подачу материала. Ситуация вызвала обсуждения вокруг методов работы внутри редакции. Впоследствии телеведущая прокомментировала эпизод, отметив, что вмешательство в чужую работу и сбор сведений подобным образом она считает нарушением профессиональной этики.

«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — подчеркнула телеведущая.

Ссора Ольги Скабеевой с Ксенией Собчак (2022)


В 2022 году журналистка поссорилась с Ксенией Собчак, которая высмеяла выпуск «60 минут» и назвала увиденное «тупостью». Так она отреагировала на фрагмент передачи, в котором Скабеева выдала за фильм о британской королеве Елизавете II картину, снятую до ее рождения. В сюжете Скабеева утверждала, что страны Африки не будут скорбеть по монархине, и демонстрировала кадры, на которых та будто бы бросает детям еду на землю.

В ответ Ольга поинтересовалась, не путает ли сама Собчак Ирак с Ираном. Она также подчеркнула, что ежедневно проводит по пять часов в прямом эфире и, по ее мнению, в любой крупной редакции случаются ошибки.

«Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Так работают репортеры. А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», — сказала журналистка.

Личная жизнь Ольги Скабеевой

Личная жизнь Скабеевой тесно переплетена с работой. В 2013 году она вышла замуж за Евгения Попова. Свадьба прошла в Нью-Йорке, куда они были направлены в командировку. Торжество откладывали дважды из-за срочных репортажей.

Ольга Скабеева с мужем (фото: Instagram* / olgaskabeeva)
В 2014 году у пары родился сын Захар. Команда «Вестей» поздравила журналистку в прямом эфире. Попов, находившийся в Киеве в рабочей поездке, успел вернуться, чтобы забрать семью из роддома.

Из-за плотного рабочего графика родители временно отправили малыша к бабушке в Волжский, но вскоре семья воссоединилась. По словам супругов, Захар растёт любознательным и доброжелательным ребёнком.

Ольга Скабеева сегодня

Сейчас Ольга Скабеева продолжает активно работать в эфире и остаётся одной из заметных фигур в российской политической журналистике. Весной 2024 года она стала участником историко-просветительского форума Российского военно-исторического общества «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

Находясь в Калужской области, журналистка взяла интервью у губернатора Владислава Шапши, продолжив работу над международной и региональной повесткой.
Дайана Хусинова

