«Железная кукла Владимира Путина»: поссорилась с Собчак и попала под санкции Запада. Как живет ведущая «60 минут» Ольга Скабеева?

Ольга Скабеева — российская телеведущая и журналистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1», которое она делает совместно с супругом Евгением Поповым. Широкую известность она получила благодаря резкой манере ведения эфиров, жестким комментариям в адрес оппонентов и открытой поддержке спецоперации. В разные годы вокруг Скабеевой возникали громкие скандалы, включая конфликт с Ксенией Собчак. 11 декабря ей исполняется 41 год. О ее профессиональном пути и конфликтах — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Скабеевой: детство и образование Начало карьеры и первые награды Работа на телеканале «Россия-24» Инцидент с Хайо Зеппельтом Ольга Скабеева и ток-шоу «60 минут» Конфликты, критика и публичные дискуссии Репортажи о международной политике Ольга Скабеева про СВО Скандалы с участием Скабеевой Личная жизнь Ольги Скабеевой Ольга Скабеева сегодня

обсуждение территорий только после длительного режима прекращения огня;

репарации от России в размере от $500 млрд до $1 трлн;

гарантии безопасности и перспектива вступления Украины в НАТО;

сохранение и усиление санкций против РФ.

Скандалы с участием Скабеевой

Скандал с Никитой Исаевым (2018)

«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала Скабеева.

Конфликт с соведущей (2021)

«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — подчеркнула телеведущая.

Ссора Ольги Скабеевой с Ксенией Собчак (2022)

«Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Так работают репортеры. А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», — сказала журналистка.

Личная жизнь Ольги Скабеевой

