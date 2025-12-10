«Железная кукла Владимира Путина»: поссорилась с Собчак и попала под санкции Запада. Как живет ведущая «60 минут» Ольга Скабеева?
Ольга Скабеева — российская телеведущая и журналистка, ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1», которое она делает совместно с супругом Евгением Поповым. Широкую известность она получила благодаря резкой манере ведения эфиров, жестким комментариям в адрес оппонентов и открытой поддержке спецоперации. В разные годы вокруг Скабеевой возникали громкие скандалы, включая конфликт с Ксенией Собчак. 11 декабря ей исполняется 41 год. О ее профессиональном пути и конфликтах — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Скабеевой: детство и образованиеОльга Скабеева появилась на свет 11 декабря 1984 года в Волжском Волгоградской области. В семье будущей журналистки оба родителя были связаны со сферой строительства: отец трудился инженером-строителем, мать — архитектором. В школе Скабеева училась успешно и уже в старших классах определилась с будущей профессией.
Первый опыт работы с текстами она получила в местной газете «Неделя города», где публиковала короткие материалы и постепенно осваивала основы журналистики. Окончательно убедившись в правильности выбора, Ольга переехала в Санкт-Петербург и поступила на факультет журналистики СПбГУ. Учёбу она закончила с красным дипломом.
Начало карьеры и первые наградыЕщё во время студенчества Скабеева присоединилась к команде программы «Вести Санкт-Петербурга». После получения диплома её пригласили в федеральную редакцию ВГТРК, где она быстро заявила о себе как о репортёре.
За работу на канале журналистка неоднократно получала профессиональные награды. В 2007 году она была отмечена премией «Золотое перо» в номинации «Перспектива года», а также получила молодёжную премию правительства Санкт-Петербурга. В 2008-м Скабеева выиграла конкурс «Профессия — репортёр» в категории «Журналистское расследование».
Переехав в столицу, Скабеева стала автором и ведущей программы «Вести.doc» на телеканале «Россия-1», совмещая расследовательскую журналистику с дискуссиями в студии. Её критика представителей российской оппозиции привела к появлению у недоброжелателей язвительного прозвища — «железная кукла Владимира Путина».
В 2018 году журналистка привлекла внимание западных СМИ после ироничного комментария об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Фразу «Трамп всё-таки наш!» телеканал CNN показал уже как серьёзное политическое заявление.
Работа на телеканале «Россия-24»В 2019 году Скабееву пригласили вести блог #СеемДобро на YouTube-канале «России-24». Летом того же года она временно заменяла Дмитрия Киселёва в выпуске «Вестей».
Скабеева активно освещает международную повестку — ситуацию в Европе, США и на Украине — и делится комментариями в личном телеграм-канале.
В 2019 году журналистка вошла в пятёрку лучших российских репортёров по версии медиаэкспертов. При этом оказалась и в рейтинге наиболее часто подвергавшихся травле медиаперсон, куда вместе с ней включили Маргариту Симоньян.
Инцидент с Хайо ЗеппельтомВ 2016 году Скабеева договорилась об интервью с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, автором громких расследований о допинге в российском спорте. Работа Зеппельта легла в основу международных докладов, которые поставили под угрозу участие российской сборной в Олимпиаде-2016.
Ольга пыталась получить у него конкретику по обвинениям, изложенным в фильмах «Тайны о допинге», однако беседа завершилась скандалом: Зеппельт выставил съёмочную группу ВГТРК из своего дома.
Ольга Скабеева и ток-шоу «60 минут»С 12 сентября 2016 года вместе с супругом Евгением Поповым Скабеева стала вести общественно-политическое ток-шоу «60 минут». Программа быстро стала одной из наиболее дискуссионных на российском телевидении благодаря жёсткой манере подачи ведущей.
В 2017 году Скабеева и Попов получили награду Союза журналистов России «Золотое перо России» за развитие дискуссионных площадок. Осенью они стали лауреатами премии «ТЭФИ-2017» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма».
Позже супруги стали гостями программы «Судьба человека», где поделились деталями о профессии и личной биографии.
Конфликты, критика и публичные дискуссииТелезрители нередко критиковали манеру поведения Скабеевой — строгую, резкую, иногда конфликтную. Образ ведущей в брюках соответствовал концепции ток-шоу, но часть аудитории настаивала на более разнообразном стиле. Время от времени Скабеева следовала этим рекомендациям и появлялась в платьях.
Иногда конфликты возникали и с гостями программы. В 2020 году Алена Водонаева обвинила ведущую в пропаганде агрессии и невежества. Скабеева публично ответила на критику, продолжив полемику в соцсетях.
В 2021-м она осудила блогера Анастасию Ивлееву за ошибки в простых школьных вопросах, что также вызвало бурное обсуждение.
Репортажи о международной политикеВ 2023 году Скабеева представила репортаж о КНДР, где попыталась развеять распространённые мифы об этой закрытой стране. Выпуск включал освещение визита Сергея Лаврова в Пхеньян и анализ слухов о возможном военном сотрудничестве между КНДР и Россией.
Ольга Скабеева про СВОЖурналистка открыто поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей. По её словам, Россия сегодня сталкивается не только с украинскими вооружёнными силами, но и со странами НАТО.
Она утверждала, что «демилитаризация» касается уже не Украины, а всего Североатлантического альянса. После начала СВО именно эта позиция стала одной из причин внесения Скабеевой в санкционные списки западных стран.
Комментируя публикацию Politico о возможных условиях Киева для гипотетической встречи президентов России и США на Аляске, Скабеева назвала требования украинской стороны «нереалистичными». В статье перечислялись ключевые позиции Киева:
- обсуждение территорий только после длительного режима прекращения огня;
- репарации от России в размере от $500 млрд до $1 трлн;
- гарантии безопасности и перспектива вступления Украины в НАТО;
- сохранение и усиление санкций против РФ.
Скандалы с участием СкабеевойСкабеева неоднократно становилась центром резонансных эпизодов.
Скандал с Никитой Исаевым (2018)
Один из наиболее обсуждаемых случаев произошел в 2018 году во время прямого эфира программы «60 минут». Поводом стал спор с участником дискуссии Никитой Исаевым, который провел параллель между коммунизмом и фашизмом.
«Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович», — сказала Скабеева.
Конфликт с соведущей (2021)
В 2021 году внимание общественности привлекло появившееся в интернете видео, на котором Скабеева делает замечание своей соведущей за некорректную подачу материала. Ситуация вызвала обсуждения вокруг методов работы внутри редакции. Впоследствии телеведущая прокомментировала эпизод, отметив, что вмешательство в чужую работу и сбор сведений подобным образом она считает нарушением профессиональной этики.
«Подслушивать и подглядывать в замочную скважину — отвратительно, пошло и так унизительно! Мои милые доброжелатели, если вы не знакомы со старой этикой, воспользуйтесь хотя бы новой», — подчеркнула телеведущая.
Ссора Ольги Скабеевой с Ксенией Собчак (2022)
В 2022 году журналистка поссорилась с Ксенией Собчак, которая высмеяла выпуск «60 минут» и назвала увиденное «тупостью». Так она отреагировала на фрагмент передачи, в котором Скабеева выдала за фильм о британской королеве Елизавете II картину, снятую до ее рождения. В сюжете Скабеева утверждала, что страны Африки не будут скорбеть по монархине, и демонстрировала кадры, на которых та будто бы бросает детям еду на землю.
В ответ Ольга поинтересовалась, не путает ли сама Собчак Ирак с Ираном. Она также подчеркнула, что ежедневно проводит по пять часов в прямом эфире и, по ее мнению, в любой крупной редакции случаются ошибки.
«Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Так работают репортеры. А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», — сказала журналистка.
Личная жизнь Ольги СкабеевойЛичная жизнь Скабеевой тесно переплетена с работой. В 2013 году она вышла замуж за Евгения Попова. Свадьба прошла в Нью-Йорке, куда они были направлены в командировку. Торжество откладывали дважды из-за срочных репортажей.
В 2014 году у пары родился сын Захар. Команда «Вестей» поздравила журналистку в прямом эфире. Попов, находившийся в Киеве в рабочей поездке, успел вернуться, чтобы забрать семью из роддома.
Из-за плотного рабочего графика родители временно отправили малыша к бабушке в Волжский, но вскоре семья воссоединилась. По словам супругов, Захар растёт любознательным и доброжелательным ребёнком.
Ольга Скабеева сегодняСейчас Ольга Скабеева продолжает активно работать в эфире и остаётся одной из заметных фигур в российской политической журналистике. Весной 2024 года она стала участником историко-просветительского форума Российского военно-исторического общества «Курс молодого бойца. Информационный фронт».
Находясь в Калужской области, журналистка взяла интервью у губернатора Владислава Шапши, продолжив работу над международной и региональной повесткой.