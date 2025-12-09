«Грех не развестись»: Кудрявцева и Гордон показали свои скандалы в прямом эфире
Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон объяснили свою «бурную дружбу» на сцене
Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон раскрыли, как складываются их отношения. Об этом сообщает Super.
На сольном концерте группы «ЗаVисть» подруги признались, что с тех пор, как начали выступать вместе, количество ссор только выросло. Они общаются каждый день, и это создает идеальные условия для постоянных конфликтов.
«Мы друг друга любим, срёмся — все знают, что мы на грани "развода". Когда видите друг друга каждый день, тут как с мужем: грех не развестись», — призналась Гордон.На сцене они даже инсценировали «бракоразводный процесс»: Лера бросила в Катю бутылкой (бутафорской), а та ответила фирменным автографом по пятой точке. Всё это происходило под гимн женской солидарности «Бабы — стервы».
Публике волноваться не стоит: милые подруги просто любят по-шутливому выяснять отношения.