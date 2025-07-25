Женился через год после смерти супруги, усыновил детей и оказался под санкциями из-за СВО: как живёт ведущий Андрей Норкин
Андрей Норкин известен как ведущий общественно-политического ток-шоу на НТВ «Место встречи». Журналист не стесняется высказывать своё мнение. А что же его личная жизнь? В 2022 году Норкин потерял жену. Смерть любимой ведущий перенёс тяжело, но почти через год он женился снова. Подробнее в материале «Радио 1».
Просто такая сильная любовьДо встречи с Юлией Андрей Норкин уже был женат, но тот брак оказался неудачным. Юлия тоже прошла через развод и одна воспитывала сына. В 1992 году она пришла устраиваться на радиостанцию «Радио-101», где Норкин уже вёл эфиры. Юлия сразу обратила внимание на спокойного, уверенного Андрея.
Но оказывается, что Юлия понравилась Норкину ещё задолго до их знакомства на радио. Он увидел её в компании знакомых, когда был совсем молод. Тогда не решился подойти к девушке, но долго о ней думал и вспоминал. Поэтому, когда Юлия пришла работать на радио, Норкин сразу её узнал. В этот раз свой шанс ведущий не упустил: начал общаться, приглашал на кофе, шутил.
Юлия довольно быстро решила познакомить Андрея со своим сыном Сашей. Она не ожидала, что они так легко найдут общий язык, и это её приятно удивило. Через несколько месяцев после начала отношений Андрей сделал Юлии предложение. Девушка без раздумий согласилась. После свадьбы Андрей официально усыновил Сашу, сына Юлии.
Счастливая семья: дети, кошки и собаки
Через три года после заключения брака у Норкиных родилась дочь Александра. Когда ей было 9 лет, родители решили усыновить мальчика Артёма — ребёнку было семь месяцев, когда родная мама отнесла его в дом малютки. Спустя два года туда же нерадивая мать отнесла и брата Артёма — Алексея. Семья Норкиных решила взять и его, чтобы не разлучать родных братьев. Так образовалась большая дружная семья, где все дети были любимы и чувствовали себя в безопасности.
Юлия и Андрей хотели взять ещё одного ребёнка, притом что мальчик страдал синдромом Дауна и имел серьёзные проблемы с сердцем и почками. Но из-за финансовых трудностей паре пришлось отказаться от этой идеи. Юлия полностью посвятила себя семье. Она оставила работу, чтобы обеспечить детям полноценный уход и воспитание. Хотя Юлия иногда участвовала в проектах мужа.
Семья жила в двухэтажном доме в Москве. Недвижимость была куплена в ипотеку. Также в доме жили восемь собак и семь кошек. Норкин признавался — это его вина. Когда-то отец семейства сказал детям, что если кто-то приведёт домой животное, его нельзя будет выгнать. Сыновья и дочь сразу же этим воспользовались, и в доме поселилось много питомцев.
Внезапная смерть Юлии и новый брак
В начале июня 2020 года в жизни Андрея Норкина случилась трагедия — умерла Юлия. Ей было всего 52 года. До этого она переживала из-за учёбы сына и сильно волновалась из-за пандемии коронавируса. Но никто не мог предположить, что всё закончится так. У Юлии случился инфаркт, её состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли ничем помочь. Андрей в это время был на работе. Это стало для него большим шоком и тяжёлым испытанием.
Меньше чем через год после смерти жены рядом с Андреем Норкиным появилась новая женщина. В сентябре 2021 года он женился в третий раз. Его избранницей стала Ирина Бородина, которая старше телеведущего на семь лет. Кстати, дочь Ирины Варвара Бородина является актрисой, на её счету уже 23 кинопроекта.
Свадьбу отметили с размахом, из-за чего злопыхатели стали сомневаться в искренних чувствах к умершей Юлии. Но их совместная дочь Александра тепло поздравила отца и его новую супругу.
Чем сейчас занимается Андрей Норкин
Андрей Норкин продолжает вести программу «Место встречи» на НТВ и комментировать важные общественно-политические темы. Из-за своей работы он попал под санкции некоторых стран после начала СВО, но сам к этому относится спокойно. Помимо журналистики Андрей пишет собственные произведения.