25 июля 2025, 13:16

телеведущий Андрей Норкин (Фото: Instagram*, @norkinntv)

Андрей Норкин известен как ведущий общественно-политического ток-шоу на НТВ «Место встречи». Журналист не стесняется высказывать своё мнение. А что же его личная жизнь? В 2022 году Норкин потерял жену. Смерть любимой ведущий перенёс тяжело, но почти через год он женился снова. Подробнее в материале «Радио 1».





Содержание Просто такая сильная любовь

Счастливая семья: дети, кошки и собаки Внезапная смерть Юлии и новый брак Чем сейчас занимается Андрей Норкин



Просто такая сильная любовь



Счастливая семья: дети, кошки и собаки

Андрей Норкин с супругой Юлией (Фото: Instagram*, @norkinntv)

Внезапная смерть Юлии и новый брак

Андрей Норкин с супругой Ириной Бородиной (Фото: Instagram*, @norkinntv)

Чем сейчас занимается Андрей Норкин