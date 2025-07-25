Блогера-иноагента Юрия Дудя* захотели проверить на предмет госизмены

25 июля 2025, 06:16

Юрий Дудь* (Фото: Instagram** @yurydud)

Блогера-иноагента Юрия Дудя*, объявленного в международный розыск и заочно арестованного, могут дополнительно проверить на государственную измену. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.





Действия блогера могут быть изучены уполномоченными органами на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена). В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.



Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Дудя* на два месяца. Причина — обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания блогера на территории России или экстрадиции.



