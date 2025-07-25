Блогера-иноагента Юрия Дудя* захотели проверить на предмет госизмены
Блогера-иноагента Юрия Дудя*, объявленного в международный розыск и заочно арестованного, могут дополнительно проверить на государственную измену. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Действия блогера могут быть изучены уполномоченными органами на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена). В случае доказательства вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Дудя* на два месяца. Причина — обвинение в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания блогера на территории России или экстрадиции.
Минюст РФ признал Дудя* иностранным агентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года он был оштрафован московским судом на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных*** сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ежегодную выплату родителям школьников в размере прожиточного минимума перед началом учебного года, чтобы поддержать семьи. Законопроект, разработанный представителями разных фракций, уже направлен в правительство РФ.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
***ЛГБТ признано экстремистским движением, запрещённым в РФ