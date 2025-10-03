В Оренбургской области отразили налет БПЛА ВСУ

03 октября 2025, 13:12

Губернатор Солнцев: при попытке атаки БПЛА ВСУ на Оренбуржье пострадавших нет

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Оренбургской области отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по одному из промышленных объектов региона.