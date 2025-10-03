В Оренбургской области отразили налет БПЛА ВСУ
В Оренбургской области отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по одному из промышленных объектов региона.
Губернатор Евгений Солнцев в своём Telegram‑канале сообщил, что пострадавших нет, технологические процессы на предприятии не нарушились, на месте работают экстренные службы.
Мэр Орска Артем Воробьёв призвал жителей пока не покидать дома. По его словам, в городе задействовали силы Минобороны РФ.
Ранее, утром 3 октября, в Березниках, Пермского края в результате удара беспилотников ВСУ повреждения получил жилой дом. Губернатор Дмитрий Махонин пообещал обеспечить пострадавшим временное жильё.
