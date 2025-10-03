Командир штурмовиков стал министром по делам религий в Дагестане
Командира штурмовиков ВС РФ Темирлана Абуталимова с позывным «Омск» назначили министром по делам религий Дагестана. Об этом сообщает RT.
По данным издания, Абуталимов командовал штурмовой ротой 70-го полка. Он также является Героем России. В мае 2024 года он стал победителем президентской программы «Время героев». А после того, как его демобилизовали, боец занял должность министра по делам религий Дагестана.
Сам Абуталимов заявил, что планирует вернуться к своим сослуживцам, но уже с гуманитарной миссией.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что именно участники российской спецоперации на Украине должны стать достойной сменой на постах во власти.
