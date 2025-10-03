ВСУ нацелились на промпредприятие в российском городе

03 октября 2025, 12:54

SHOT: ВСУ пытались атаковать тремя дронами типа «Лютый» промпредприятие в Орске

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над городом Орском в Оренбургской области заметили три украинских беспилотника типа «Лютый». По данным телеграм-канала SHOT, дроны пролетели около 1500 километров, а затем пытались атаковать промышленный объект.