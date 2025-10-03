Достижения.рф

ВСУ нацелились на промпредприятие в российском городе

SHOT: ВСУ пытались атаковать тремя дронами типа «Лютый» промпредприятие в Орске
Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над городом Орском в Оренбургской области заметили три украинских беспилотника типа «Лютый». По данным телеграм-канала SHOT, дроны пролетели около 1500 километров, а затем пытались атаковать промышленный объект.



Губернатор Евгений Солнцев также писал о налете беспилотников, но их тип и количество не уточнял. По его словам, пострадавших среди населения нет, технологические процессы на предприятии также не нарушены.

Кроме того, мэр Орска Артем Воробьев призвал жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. Сейчас в городе работают военные.

Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА нанесли удар по Пермскому краю, попав в жилой дом. Пострадавших жильцов эвакуировали во временное жилье.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0