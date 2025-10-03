ВСУ нацелились на промпредприятие в российском городе
В небе над городом Орском в Оренбургской области заметили три украинских беспилотника типа «Лютый». По данным телеграм-канала SHOT, дроны пролетели около 1500 километров, а затем пытались атаковать промышленный объект.
Губернатор Евгений Солнцев также писал о налете беспилотников, но их тип и количество не уточнял. По его словам, пострадавших среди населения нет, технологические процессы на предприятии также не нарушены.
Кроме того, мэр Орска Артем Воробьев призвал жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. Сейчас в городе работают военные.
Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА нанесли удар по Пермскому краю, попав в жилой дом. Пострадавших жильцов эвакуировали во временное жилье.
