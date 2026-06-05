05 июня 2026, 13:13

Владимир Сычев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Сычёв не сбавляет темп и продолжает сниматься в новых проектах. О его нынешней работе, а также о личной жизни и политической позиции — в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь Любовь и семья Владимира Сычёва Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым О съемках на Украине Владимир Сычев о спецоперации Владимир Сычев сейчас

Творческий путь

Любовь и семья Владимира Сычёва

«Романтично все начиналось. Я стихи ей писал и посвящал», — вспоминал Владимир.

Владимир Сычев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым

О съемках на Украине

«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер «БИЗНЕС Online».

Владимир Сычев о спецоперации

Владимир Сычев (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Владимир Сычев сейчас