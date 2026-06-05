Женщины, работа в Киеве, дружба с Дмитрием Нагиевым и СВО: Владимир Сычёв впервые раскрыл всё о своей жизни
Владимир Сычёв не сбавляет темп и продолжает сниматься в новых проектах. О его нынешней работе, а также о личной жизни и политической позиции — в материале «Радио 1».
Творческий путьВладимир Сычёв — российский актёр, который родился 6 июня 1971 года в Москве и окончил ГИТИС. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Где ваш сын?», «Шаг», «ДМБ» и «Бумер». Зрители также хорошо знают его по сериалам «Папины дочки» и «Физрук». За годы карьеры артист снялся более чем в 100 проектах. В этот список вошли «Женщина-зима», «Анжелика», «Человек-приманка», «Родина», «Вы все меня бесите» и «Добро пожаловать в семью». Сычёв работает в разных жанрах и уверенно чувствует себя как в кино, так и на телевидении.
Любовь и семья Владимира СычёваПервый раз Владимир Сычёв женился в 20 лет. Его избранницей стала девушка по имени Арина. Этот союз просуществовал недолго. В 1993 году пара рассталась. Переломный момент в личной жизни актёра наступил в конце 1990-х. Тогда он познакомился с Алесей Великановой.
«Романтично все начиналось. Я стихи ей писал и посвящал», — вспоминал Владимир.
На тот момент и у него, и у Алеси были другие отношения. Все изменил случай. Во время поездки к друзьям они попали в серьёзную аварию. После этого испытания молодые люди стали ближе. Со временем дружба уступила место любви. Сейчас Владимир и Алеся воспитывают двух дочерей — Анну и Марию. Девочки стали для родителей главным источником радости. История семьи Сычёвых для многих служит примером любви, верности и поддержки.
Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием НагиевымВладимир Сычёв тепло отозвался о Дмитрии Нагиеве и рассказал о совместных съёмках в интервью «Вокруг ТВ». По словам артиста, работа с коллегой принесла ему большое удовольствие. Мужчина отметил, что график у Нагиева крайне плотный. Сам он тоже почти не бывает дома: приезжает поздно ночью, а уезжает рано утром. При этом актёры регулярно пересекаются на проектах и часто работают вместе. Исполнители провели рядом несколько сезонов сериала «Физрук». Также они участвовали в рекламных кампаниях. За это время Сычёв хорошо узнал партнёра и высоко оценил его подход к делу.
Артист подчеркнул, что Нагиев умеет задавать нужный настрой на площадке. В жизни, по его словам, Дмитрий держится закрыто, но в профессии проявляет себя ярко и точно. Сычёв назвал коллегу настоящим профессионалом. Отдельно актёр сказал о дружбе. Для него особенно важно, когда близкий человек не исчезает в трудный момент, а поддерживает и помогает. Сычёв признался, что с годами его круг общения изменился. Одни люди ушли сами, других он отпустил без сожаления. Зато рядом остались те, кто умеет делить не только успех, но и непростые периоды.
О съемках на УкраинеВ 2017 году Владимир Сычёв упоминал, что ему приходилось отказываться от некоторых ролей, так как съемки проектов проходили в Киеве.
«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер «БИЗНЕС Online».
Владимир Сычев о спецоперации24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Владимир выразил в соцсетях свое желание мира. Он отметил, что с детства стремился к этому, а с появлением детей это желание стало еще сильнее. Артист также подчеркнул свою любовь к родине, гордость за нее и свою идентичность как русского человека.
Владимир Сычев сейчасСейчас звезда «Физрука» продолжает активно строить карьеру. В феврале 2026 года на ТНТ и платформе «Кинопоиск» вышла 16-серийная комедия «Госзащита». В этом проекте Владимир Сычёв сыграл главного героя Романа Соколова. Его партнёршами стали Елизавета Бугулова и Зоя Бербер. Актёр признался, что персонаж сразу его зацепил своей жизненностью. По словам артиста, Роман далёк от совершенства, часто ошибается, но именно поэтому выглядит настоящим.
Одновременно зрители увидели Сычёва и в фэнтези «Сказка о царе Салтане». В картине ему досталась роль Агафона. Создатели фильма бережно перенесли на экран мир Александра Пушкина. Для съёмок команда построила масштабные декорации. Художники также подготовили более 500 костюмов, чтобы ярче раскрыть характеры героев. В марте 2026 года Владимир пришёл в студию программы Татьяны Устиновой «Мой герой». В эфире он рассказал, как из-за хулиганства оказался в театральном институте. Ещё Сычёв вспомнил, какая работа в сериале вызывала у него ощущение «тошноты». Кроме этого, артист объяснил, почему фильм о Буратино с его участием так и не добрался до проката.