«Не получается»: Мать рэпера Тимати высказалась об отношении внучки Алисы к хейту
Мать рэпера Тимати рассказала об отношении внучки Алисы к хейту в интернете
Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Черноморская рассказала, что её внучка Алиса Юнусова с раннего детства знает о существовании хейта в интернете и воспринимает его спокойно.
В беседе с NEWS.ru Черноморская заявила, что она не в курсе, читает ли девочка негативные комментарии после выхода трейлера фильма «Дива», где Алиса исполнила главную роль.
«Анна Меликян Алису предупредила, что это будет. Да и в такой семье не получается без хейта. Но Алиса спокойно относится к негативу в Сети. Я ей никогда не зачитываю негативные комментарии», — сказала Симона.Она отметила, что внучка ответственно подошла к съёмкам, вела себя по-взрослому и не капризничала.
«Со стороны кажется, что легко и праздник — аплодисменты, красные дорожки. На самом деле это ежедневный труд в совершенно непростых условиях: то дождь, то холод. Смены были очень длинными, с задержками», — рассказала мать Тимати.По словам Черноморской, Алиса поняла главное: кино — это большой труд.