«Не получается»: Мать рэпера Тимати высказалась об отношении внучки Алисы к хейту

05 июня 2026, 11:46

Мать рэпера Тимати рассказала об отношении внучки Алисы к хейту в интернете

Симона Черноморская (Фото: Instagram* @simona280)

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Черноморская рассказала, что её внучка Алиса Юнусова с раннего детства знает о существовании хейта в интернете и воспринимает его спокойно.





В беседе с NEWS.ru Черноморская заявила, что она не в курсе, читает ли девочка негативные комментарии после выхода трейлера фильма «Дива», где Алиса исполнила главную роль.

«Анна Меликян Алису предупредила, что это будет. Да и в такой семье не получается без хейта. Но Алиса спокойно относится к негативу в Сети. Я ей никогда не зачитываю негативные комментарии», — сказала Симона.

«Со стороны кажется, что легко и праздник — аплодисменты, красные дорожки. На самом деле это ежедневный труд в совершенно непростых условиях: то дождь, то холод. Смены были очень длинными, с задержками», — рассказала мать Тимати.