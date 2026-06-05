«Это явление»: Юрий Аксюта раскритиковал творчество Ольги Бузовой

05 июня 2026, 11:03

Продюсер Юрий Аксюта заявил, что не понимает феномена популярности Ольги Бузовой

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Продюсер Юрий Аксюта резко оценил музыкальную карьеру Ольги Бузовой. В интервью каналу Родиона Чепеля он заявил, что не понимает феномена её популярности.





По словам Аксюты, Бузова стала заметным явлением в шоу-бизнесе, но её успех сложно объяснить через музыкальное искусство.

«Я не знаю, кто такая Ольга Бузова! Это явление, но к пению, к вокалу она не имеет никакого отношения», — заявил Юрий Викторович.

«Я не понимаю, в каком это ряду? Мэрайя Кэри? Мадонна? Кто это? Откуда это?» — задался вопросом он.