«Это явление»: Юрий Аксюта раскритиковал творчество Ольги Бузовой
Продюсер Юрий Аксюта заявил, что не понимает феномена популярности Ольги Бузовой
Продюсер Юрий Аксюта резко оценил музыкальную карьеру Ольги Бузовой. В интервью каналу Родиона Чепеля он заявил, что не понимает феномена её популярности.
По словам Аксюты, Бузова стала заметным явлением в шоу-бизнесе, но её успех сложно объяснить через музыкальное искусство.
«Я не знаю, кто такая Ольга Бузова! Это явление, но к пению, к вокалу она не имеет никакого отношения», — заявил Юрий Викторович.Продюсер выразил удивление тем, как артистка собирает крупные концертные площадки и сохраняет высокую популярность.
«Я не понимаю, в каком это ряду? Мэрайя Кэри? Мадонна? Кто это? Откуда это?» — задался вопросом он.При этом Аксюта признал: история Бузовой может вдохновлять молодых девушек. Телеведущая самостоятельно построила успешную карьеру и стала символом целеустремлённости. Однако диктор не относит её творчество к качественной профессиональной музыке.